„Lapjával húz, élivel kormányoz!” – Ezeket biztosan nem tudtad a Tüskevárról

Az 1967-ben megjelent Tüskevár minden túlzás nélkül az egyik legismertebb magyar tévés klasszikus. Ennek oka pedig igen egyszerű, hisz megvolt hozzá a tökéletes recept: Fejér Tamás műsora egyszerre szólt kalandról, felnövésről és a természet felfedezéséről. A Fekete István-regényből készült sorozat generációk számára mutatta meg a Kis-Balaton varázslatos világát, miközben olyan időtálló értékeket közvetített, mint a kitartás, a barátság és a természet tisztelete.

Egy híján már 60 évnél jár idén a magyarok egyik kedvenc sorozata, a Tüskevár (Fotó: IMDb)

A történet nosztalgikus hangulata és az olyan szerethető figurái mint Tutajos vagy Matula bácsi miatt ma is könnyen megszólítja a nézőket, ezért is vetítik rendszeresen a tévécsatornák. Miután a honi televízióhistória eme kiemelkedő darabja idén egy híján már a hatodik X-nél jár, összegyűjtöttünk néhány olyan érdekességet és kulisszatitkot, melyeket talán csak a legnagyobb fanatikusok tudtak a Tüskevárról!

Tutajos vagy színházas?

A Tutajost alakító Seregi Zoltán később rájött, sokkal jobban érzi magát a színház világában, és ott sem feltétlen a színpadon. Így lett végül belőle színházi rendező, és ezen pályán ráadásul igen nagy névvé is tudott válni.

Szerepcsere

Bütyök szerepét Barabás Tibor játszotta, akinek ez volt az egyetlen filmszerepe, ráadásul ez is csak egy fél szerep volt, ha úgy nézzük. Barabás hangját ugyanis az utószinkron során eltüntették, és Bütyök orgánumát a Pom Pom meséiből is ismert Petrik József szolgáltatta.

A Bánhidi László által játszott Matula bácsi minden szavát itta a Tüskevár szereposztásának ifjabb része (Fotó: IMDb)

A Tenkes és a Tüskevár kapitánya

A széria direktora, Fejér Tamás, a magyar televízió világának egyik legkiemelkedőbb alakjának számít, aki korábban olyan ismert műsorokat varázsolt a magyar emberek nappalijaiba, mint például a Princ, a katona vagy A Tenkes kapitánya. Ennek ismeretében annyira nem meglepő, hogy utóbbi főhőse, Zenthe Ferenc is feltűnt a Tüskevár szereplői között mint a sorozat Pista bácsija. A 2006-ban elhunyt Fejér egyébként később még olyan tévészériákat is rendezett mint az Utánam, srácok! vagy a Gyalogbéka.

A Duna az új Balaton

Noha a történet szerint hőseink a Kis-Balaton vadregényes tájain tengetik mindennapjaikat, a valósággal ezzel szemben az, hogy a jelenetek többségét a ráckevei Duna-ágban forgatták.