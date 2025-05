Haumann Péterre emlékeznek a gyermekei, három évvel ezelőtt távozott a legenda

Ma, május 28-án pontosan három éve, hogy elhunyt Haumann Péter, a magyar színjátszás egyik legnagyobb alakja. A Kossuth- és Jászai Mari-díjas művész 81 éves korában, hosszú, méltósággal viselt betegség után távozott 2022-ben. Haumann Péter neve összefonódott a magyar színház- és filmművészet történetével. Játékát intellektus, szenvedély és elképesztő átváltozóképesség jellemezte. De a filmes karrierjében is emlékezetes szerepek fűződnek a nevéhez: a "Ripacsok", az "Indul a bakterház", vagy a "Mephisto" mind olyan alkotások, amelyekben markáns, mélyen emberi figurákat formált meg. Hangját számos rajzfilm- és szinkronszerepből is ismerhette a közönség, köztük a klasszikus magyar mesefilmekből.

Haumann Péter halála megrázta az egész országot Fotó: Mediaworks archív

Haumann Péter gyermekei megrendülten emlékeznek

A pályatársai szerint Haumann Péter nem csupán rendkívüli tehetség volt, hanem közvetlen, szerethető ember is, aki mély emberséggel fordult kollégáihoz és a közönséghez egyaránt. Visszavonulása után sem tűnt el teljesen: interjúiban és alkalmankénti fellépésein át továbbra is jelen volt a kulturális életben. Halálával pótolhatatlan űr maradt a magyar színházban. Művészete, szemlélete és emberi tartása ma is inspirálja a fiatal színész generációt. Emlékét őrzi a színpad, a filmvászon, és mindenki, aki valaha része lehetett az általa teremtett csodának. A két gyermeke, Haumann Máté és Haumann Petra viszont rajongással szerette az édesapjukat, akinek a hiányát nem egyszerű számukra feldolgozni. A mai napon, amikor pont három évvel ezelőtt hunyta le örökre a szemét a példaképük, az édesapjuk, az életük egyik legfontosabb szereplője, mindketten megható fotóval emlékeztek meg Haumann Péterről.