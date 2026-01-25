Öngyilkos lett az Indul a bakterház sztárja: ilyen állapotban van most Bendegúz sírja - Fotó

Ígéretesen indult, tragikus vége lett Olvasztó Imre életének. A színészt, aki 2013-ban követett el öngyilkosságot Fót és Csomád között az út mellett, sokan csak az Indul a bakterház Bendegúzaként ismerik.

Olvasztó Imre, az Indul a bakterház sztárja 2013-ban követett el öngyilkosságot (Fotó: Bors)

A filmet 1980-ban mutatták be, Olvasztó az akkor 13 éves fiú Regős Bendegúzt alakította. Bár sokan szerették volna viszontlátni a moziban, a kiskamaszt nem érintette meg a filmek világa, a nyomdaiparban helyezkedett el. Utoljára 2010-ben adott interjút a kisalföld.hu honlapnak, ebben szakmai és magánéleti boldogságáról beszélt.

„A filmforgatást néhány hét szórakozásnak fogtam fel, de aztán éltem tovább az életemet. Nem akartam több lenni, mint ami vagyok. Láttam a színészet szépségeit, de a nehézségeit is, és azt, hogy mekkorát lehet onnan bukni” – emlékezett vissza Imre.

Indul a bakterház: Olvasztó Imre halála mindenkit megdöbbentett

A később a nyomdaiparban elhelyezkedő gyereksztár 2013. július 12-én érezte úgy, hogy nincs tovább. A szomszédai szerint akkor már régóta válságban volt a házassága a feleségével, ám hogy mi volt nála az utolsó csepp a pohárban, azt máig nem lehet tudni. Egy biztos: az ország Bendegúza 2013. július 12-én reggel, egy családi vitát követően feldúltan távozott veresegyházi otthonából. Az első olyan lehetőségnél lefordult egy erdős részre, ahol már nem voltak házak. Az úttól két méterre leparkolta az autót, és egy kötéllel az első fára fölakasztotta magát. A helyszínen jól látszott, hogy többször próbálkozhatott, a nyomokat letört faágak jelezték.

Koltai Róbert később, 2022-ben így nyilatkozott a tragédiáról:

„Ültem egy étteremben valahol, Vác felé mentünk. Ott ebédeltem valakivel, és odajött egy kedves, helyes hölgy egy kisfiúval. És akkor mondta a mama, hogy „Mutatkozz be a Robi bácsinak”. Kiderült, hogy az a gyerek a harmadik gyereke volt. Nagyon hasonlított az Imrére”

– emlékezett vissza a Jászai Mari-díjas színművész. Hozzátette, a hölgy már egy új férfival volt.

„Lehet, hogy amiatt dobta el az életét. Szóval ezt soha nem gondoltam volna, annyira az életre született. Csupa csibészség, vagányság”