Túrázó kvíz: felismered az erdő legveszélyesebb növényeit?

Ahogy beköszöntött a tavasz, az erdők szélén nemcsak a virágok, hanem a veszélyes, mérgező növények is életre keltek. Ha a szép időben te is erdei túrát tervezel, előtte teszteld le a tudásod: vajon felismered, mely növény lehet veszélyes az életedre? Kvízünkben ennek járhatsz utána!

Derítsd ki kvízünkkel, mennyire vagy jártas a mérgező erdei növények világában!

Kvíz: hogyan ismerem fel a mérgező növényeket?

Miközben gyanútlanul járjuk az erdei ösvényeket, a lábunk alatt igazi gyilkosok bújhatnak meg. A tavaszi-nyári időszakban sok olyan növény burjánzik, amely súlyos mérgezést, sőt akár halált is okozhat, ha fogyasztunk belőlük. Az amatőr gyűjtögetők gyakran kórházban kötnek ki, mert azt hiszik, hogy egészséges erdei vacsorát rittyenthetnek néhány szép bogyóféléből. A kosarukba kerülnek a vitaminbombáknak hitt erdei termések, amelyek közül egyes fajták akár szívmegállást is okozhatnak.

Csábító gyilkosok a természetben

Sok olyan virágféle van, amely mérgezést okoz, illetve léteznek olyan erdei növények, amelyek csábítók lehetnek a felfedező kisgyerekek számára, hiszen

a színük csábító,

kellemes az illatuk,

az ízük pedig kifejezetten édes,

ellentétben a legtöbb méreggel. A természet egyik legkegyetlenebb trükkje ez, nem beszélve arról, hogy a mérgezés tünetei csak később alakulnak ki: némelyik gyümölcs például hallucinációt, zavartságot is okozhat.

Ha te is erdei túrázni szeretnél, semmiképp se hagyd ki ezt a kvízt. Teszteld a tudásod, te vajon mennyire ismered fel a mérgező növényeket!