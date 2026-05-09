AI-képekkel tarol a nemzetközi ingatlancsaló maffia: sok magyar áldozat is van

Döbbenetes fordulatot vett a magyarokat is érintő nemzetközi ingatlancsaló botrány: miközben több országban is nyomozás zajlik, a csaló hálózat új módszerrel, mesterséges intelligenciával generált látványos képekkel próbál új áldozatokat behúzni. A háttérben egy Egyiptomhoz is köthető, Hurghada környékén is aktív rendszer sejlik fel, amelybe magyar károsultak is tucatjával belekerültek, a kárösszegek pedig egyre nőnek.

Ingatlancsaló maffia: Hurghada mesébe illő panorámája, amiből soha nem lesz valóság / Fotó: Patryk Kosmider

Maffiaszerűen működő hálózatban dolgoznak az ingatlancsalók

A Ripost korábbi cikkei szerint a gyanús ingatlanajánlatok mögött álló kör külföldi befektetéseket, főként egyiptomi tengerparti lakásokat kínál, valóságtól elrugaszkodott hozamígéretekkel és „exkluzív lehetőségekkel” csábítva az érdeklődőket. A valóság azonban sok esetben teljesen más: az utalások után eltűnő közvetítők, be nem jegyzett ingatlanok és elérhetetlen „cégek” maradnak csak az áldozatoknak.

A károsultakat segítő jogi szakértő, dr. Gelencsér Tünde szerint a helyzet súlyosabb, mint sokan gondolnák. A magyar jogásznő Egyiptomból próbálja segíteni az érintetteket, és a Borsnak hangsúlyozta:

Úgy szedik az áldozataikat, most is változatlanul, hogy továbbra sincs mögöttük legális céges háttér, és aki felemeli ellenük a hangját, azt megfélemlítik.

A szakértő szerint a hálózatok nemcsak kifinomult értékesítési trükkökkel dolgoznak, hanem pszichológiai nyomásgyakorlással is. A külföldön vásárló magyarok különösen kiszolgáltatottak, hiszen sokszor nyelvi bizalom-hiány, ismerethiány és gyors döntéskényszer egyszerre nehezedik rájuk.

A legújabb fejlemény azonban minden eddiginél aggasztóbb: az elkövetők már mesterséges intelligenciával generált, „tökéletes” ingatlanfotókkal hirdetnek.

Ezek a képek luxuslakásokat és tengerparti panorámákat mutatnak, amelyek mögött sok esetben nem létező projektek állnak. A cél továbbra is ugyanaz: előleg, majd teljes vételár kicsalása a gyanútlan vevőktől.

A Metropol által is bemutatott ügyek szerint több magyar károsult már milliókat veszített, egyesek életük megtakarítását utalták el egy soha át nem adott ingatlanért.

A hatóságok több országban is vizsgálódnak, de az ügyek nemzetközi jellege miatt a felelősségre vonás rendkívül nehéz.

A mintázat szinte minden esetben ugyanaz:

online hirdetések

„megbízható” közvetítők

gyors döntésre sarkalló ajánlatok

a pénz elutalása után azonban megszakad minden kapcsolat

A károsultak szerint a csalók mögött szervezett hálózat állhat, amely országokon átívelve működik.

Sőt, ez a rendszer lényege, mert így a nemzeti hatóságok nemzetközi összefogása nélkül nem tudnak célravezető nyomozást folytatni az ügyben.

Dr. Gelencsér Tünde szerint kulcsfontosságú lenne a nemzetközi együttműködés:

Rendőrségi és bírósági útra kell terelni az ügyeket, de Egyiptomban kell kezdeni. Vannak sikeres történetek, de hosszú és bonyolult eljárások ezek.

A jogásznő arra is figyelmeztet: a csalók direkt anyanyelvű „kapcsolattartókat” is használnak, hogy még hitelesebbnek tűnjön az ajánlat, és a nemzetközi nyelvi közegben bizonytalanabbul mozgó emberekben bizalmat keltsenek.

Így a magyar károsultakkal mindig egy I. Tamás nevű férfi kezdi el az ügyintézést, aki ellen Magyarországon már nyomozás folyik.

Az ügy felderítése sok izgalomra ad okot, hiszen miközben talán a leleplezés küszöbén állunk, a nemzetközi ingatlancsaló hálózat új szintre emelte működését, és még nagyobb erővel szedi az áldozatait.