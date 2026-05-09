AI-képekkel tarol a nemzetközi ingatlancsaló maffia: sok magyar áldozat is van

Döbbenetes fordulatot vett a magyarokat is érintő nemzetközi ingatlancsaló botrány: miközben több országban is nyomozás zajlik, a csaló hálózat új módszerrel, mesterséges intelligenciával generált látványos képekkel próbál új áldozatokat behúzni. A háttérben egy Egyiptomhoz is köthető, Hurghada környékén is aktív rendszer sejlik fel, amelybe magyar károsultak is tucatjával belekerültek, a kárösszegek pedig egyre nőnek.
A Ripost korábbi cikkei szerint a gyanús ingatlanajánlatok mögött álló kör külföldi befektetéseket, főként egyiptomi tengerparti lakásokat kínál, valóságtól elrugaszkodott hozamígéretekkel és „exkluzív lehetőségekkel” csábítva az érdeklődőket. A valóság azonban sok esetben teljesen más: az utalások után eltűnő közvetítők, be nem jegyzett ingatlanok és elérhetetlen „cégek” maradnak csak az áldozatoknak.
A károsultakat segítő jogi szakértő, dr. Gelencsér Tünde szerint a helyzet súlyosabb, mint sokan gondolnák. A magyar jogásznő Egyiptomból próbálja segíteni az érintetteket, és a Borsnak hangsúlyozta:
Úgy szedik az áldozataikat, most is változatlanul, hogy továbbra sincs mögöttük legális céges háttér, és aki felemeli ellenük a hangját, azt megfélemlítik.
A szakértő szerint a hálózatok nemcsak kifinomult értékesítési trükkökkel dolgoznak, hanem pszichológiai nyomásgyakorlással is. A külföldön vásárló magyarok különösen kiszolgáltatottak, hiszen sokszor nyelvi bizalom-hiány, ismerethiány és gyors döntéskényszer egyszerre nehezedik rájuk.
A legújabb fejlemény azonban minden eddiginél aggasztóbb: az elkövetők már mesterséges intelligenciával generált, „tökéletes” ingatlanfotókkal hirdetnek.
Ezek a képek luxuslakásokat és tengerparti panorámákat mutatnak, amelyek mögött sok esetben nem létező projektek állnak. A cél továbbra is ugyanaz: előleg, majd teljes vételár kicsalása a gyanútlan vevőktől.
A Metropol által is bemutatott ügyek szerint több magyar károsult már milliókat veszített, egyesek életük megtakarítását utalták el egy soha át nem adott ingatlanért.
A hatóságok több országban is vizsgálódnak, de az ügyek nemzetközi jellege miatt a felelősségre vonás rendkívül nehéz.
A mintázat szinte minden esetben ugyanaz:
A károsultak szerint a csalók mögött szervezett hálózat állhat, amely országokon átívelve működik.
Sőt, ez a rendszer lényege, mert így a nemzeti hatóságok nemzetközi összefogása nélkül nem tudnak célravezető nyomozást folytatni az ügyben.
Dr. Gelencsér Tünde szerint kulcsfontosságú lenne a nemzetközi együttműködés:
Rendőrségi és bírósági útra kell terelni az ügyeket, de Egyiptomban kell kezdeni. Vannak sikeres történetek, de hosszú és bonyolult eljárások ezek.
A jogásznő arra is figyelmeztet: a csalók direkt anyanyelvű „kapcsolattartókat” is használnak, hogy még hitelesebbnek tűnjön az ajánlat, és a nemzetközi nyelvi közegben bizonytalanabbul mozgó emberekben bizalmat keltsenek.
Így a magyar károsultakkal mindig egy I. Tamás nevű férfi kezdi el az ügyintézést, aki ellen Magyarországon már nyomozás folyik.
Az ügy felderítése sok izgalomra ad okot, hiszen miközben talán a leleplezés küszöbén állunk, a nemzetközi ingatlancsaló hálózat új szintre emelte működését, és még nagyobb erővel szedi az áldozatait.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.