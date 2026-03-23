Ismerjük fel a tavaszi mérgező növényeket a kertben és az erdőben

A mérgező növények tavasszal a saját kertünkben is ott vannak.

Elég egy szép piros bogyó vagy egy hagyma, és végzetes következményei lehetnek.

Mutatjuk, mely tavaszi mérgező növény okozza a legtöbb bajt.

Amikor kizöldül a táj, hajlamosak vagyunk csak a szépséget látni. A tavaszi virágok között azonban több olyan mérgező növény is akad, amely kisgyerekek mellett különösen nagy figyelmet igényel. A baj sokszor egyetlen pillanat alatt történik. Az alábbi, hazánkban gyakori mérgező növényeket érdemes közelebbről is megismerni.

A gyöngyvirág az egyik kedvelt, de mérgező növényünk.

Melyek a mérgező növények a kertünkben?

Néhány kedvelt, ám veszélyes növényt mutatunk be, amelyek sok kertben előfordulhatnak.

Gyöngyvirág – illatos, de nagyon veszélyes

A gyöngyvirág szinte mindenki számára ismerős. Árnyas erdőkben, ligetekben, kertekben, sövények mentén is megjelenik. Fehér, harang alakú virágai erős, jellegzetes illatot árasztanak, ősszel pedig élénkpiros bogyókat hoz. A szépsége viszont ne tévesszen meg senkit, mert a növény minden része mérgező. A levelek, a virágszár, a bogyók, sőt még az a víz is gondot okozhat, amelyben a vágott virág áll. A benne található hatóanyagok a szív működésére hatnak, ezért veszélyben lehetnek a gyerekek, akik gyanútlanul belekortyolhatnak a vízbe.

A tünetek két szakaszban jelentkezhetnek. Először erős hányás, hasmenés, hasi fájdalom és kábultság lép fel, majd lelassul a pulzus. Súlyosabb esetben a szívritmus felgyorsulhat, a vérnyomás csökkenhet, és kezelés nélkül életveszélyes állapot is kialakulhat. Ha felmerül a gyanú, hogy a gyermek a növény bármely részét a szájába vette, azonnal orvoshoz kell fordulni.

A gyöngyvirág kedvelt dísznövény.

Aranyeső – ne keverjük össze az aranyfával

Az aranyeső május végén nyíló, lecsüngő sárga fürtjeivel látványos kerti dísz. Fontos, hogy ne tévesszük össze a korábban virágzó aranyfával. Az aranyfa bokros növekedésű, virágai egyesével állnak, míg az aranyeső hosszú fürtöket hoz. Az aranyeső minden része mérgező, különösen a magjai. Már kisebb mennyiség elfogyasztása is okozhat hasfájást, hányást, szívritmuszavart, kábultságot, súlyos esetben eszméletvesztést. Mérgezés gyanúja esetén azonnali orvosi ellátás szükséges.