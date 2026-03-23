BékemenetLehallgatási botrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Emőke névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Ismerjük fel a tavaszi mérgező növényeket a kertben és az erdőben

Ismerjük fel a tavaszi mérgező növényeket a kertben és az erdőben

mérgező növény
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 23. 13:45
kertgyerekháziállat
Egy leszakított levél vagy egy élénkpiros bogyó, és máris komoly baj lehet belőle. Tavasszal minden virág és termés ártatlannak látszik, és a mérgező növények gyakran a legszebbek. Mutatjuk, mire figyelj most különösen.
Porosz Viktória
A szerző cikkei
  • A mérgező növények tavasszal a saját kertünkben is ott vannak.
  • Elég egy szép piros bogyó vagy egy hagyma, és végzetes következményei lehetnek.
  • Mutatjuk, mely tavaszi mérgező növény okozza a legtöbb bajt.

Amikor kizöldül a táj, hajlamosak vagyunk csak a szépséget látni. A tavaszi virágok között azonban több olyan mérgező növény is akad, amely kisgyerekek mellett különösen nagy figyelmet igényel. A baj sokszor egyetlen pillanat alatt történik. Az alábbi, hazánkban gyakori mérgező növényeket érdemes közelebbről is megismerni.

Kislány gyöngyvirágot szagol, ami mérgező növény.
A gyöngyvirág az egyik kedvelt, de mérgező növényünk.
Fotó: Jasmine_K / Shutterstock

Melyek a mérgező növények a kertünkben?

Néhány kedvelt, ám veszélyes növényt mutatunk be, amelyek sok kertben előfordulhatnak.

Gyöngyvirág – illatos, de nagyon veszélyes

A gyöngyvirág szinte mindenki számára ismerős. Árnyas erdőkben, ligetekben, kertekben, sövények mentén is megjelenik. Fehér, harang alakú virágai erős, jellegzetes illatot árasztanak, ősszel pedig élénkpiros bogyókat hoz. A szépsége viszont ne tévesszen meg senkit, mert a növény minden része mérgező. A levelek, a virágszár, a bogyók, sőt még az a víz is gondot okozhat, amelyben a vágott virág áll. A benne található hatóanyagok a szív működésére hatnak, ezért veszélyben lehetnek a gyerekek, akik gyanútlanul belekortyolhatnak a vízbe.

A tünetek két szakaszban jelentkezhetnek. Először erős hányás, hasmenés, hasi fájdalom és kábultság lép fel, majd lelassul a pulzus. Súlyosabb esetben a szívritmus felgyorsulhat, a vérnyomás csökkenhet, és kezelés nélkül életveszélyes állapot is kialakulhat. Ha felmerül a gyanú, hogy a gyermek a növény bármely részét a szájába vette, azonnal orvoshoz kell fordulni.

Gyöngyvirág a kertben.
A gyöngyvirág kedvelt dísznövény.
Fotó: Eduard Barnash / 123RF

Aranyeső – ne keverjük össze az aranyfával

Az aranyeső május végén nyíló, lecsüngő sárga fürtjeivel látványos kerti dísz. Fontos, hogy ne tévesszük össze a korábban virágzó aranyfával. Az aranyfa bokros növekedésű, virágai egyesével állnak, míg az aranyeső hosszú fürtöket hoz. Az aranyeső minden része mérgező, különösen a magjai. Már kisebb mennyiség elfogyasztása is okozhat hasfájást, hányást, szívritmuszavart, kábultságot, súlyos esetben eszméletvesztést. Mérgezés gyanúja esetén azonnali orvosi ellátás szükséges.

Az aranyeső minden része mérgező.
Fotó: 123RF

Nárcisz – a hagyma jelenti a fő veszélyt

A nárcisz a tavasz egyik legszebb és legismertebb virága. A sárga, úgynevezett csupros nárcisz és a fehér nárcisz egyaránt népszerű kerti növény. A levelek és a letört szár nedve bőrirritációt okozhat, ami alapos kézmosással többnyire rendeződik. A komolyabb problémát a hagyma elfogyasztása jelenti, ugyanis előfordulhat, hogy valaki vöröshagymának nézi. A mérgezés tünetei a hányás, hasmenés, verejtékezés, rosszullét, ájulás, súlyos esetben idegrendszeri panaszok is kialakulhatnak.

Mérgezést a nárcisz hagymájának elfogyasztása okoz.
Fotó: 123RF

Mit tehetünk a megelőzésért?

A mérgezések nagy része megelőzhető néhány egyszerű lépéssel:

  • Tanítsuk meg a gyerekeknek, hogy ismeretlen növényt ne vegyenek a szájukba.
  • Ismerjük meg a kertbe ültetett mérgező növényeket.
  • Erdei kiránduláskor figyeljünk a bogyókra és a letépett levelekre.
  • Vigyázzunk háziállatainkra, mert rájuk nézve is mérgezőek lehetnek ezek a kerti növények.

Nézd meg videón a legmérgezőbb tavaszi növényeket:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
