Latinovits Zoltán képtelen volt elszakadni ettől a szerepétől, halála előtt még kétszer is eljátszotta

Az Isten hozta, őrnagy úr! a magyar mozihistória egyik legidőtállóbb alkotása, amely több mint ötven évvel a bemutatója után is ugyanolyan erősen hat a nézőre. Fábri Zoltán Örkény István zseniális történetéből készített filmet, amely egyszerre groteszk, nyomasztó és keserűen humoros látlelet a hatalomról, a megfelelési kényszerről és az emberi kiszolgáltatottságról. A mondanivalója pedig ma is éppen olyan aktuális, mint annak idején. A felejthetetlen státuszához persze az is kellett, hogy olyan legendás színészek keltsék életre a film karaktereit, mint Latinovits Zoltán vagy Sinkovits Imre, akik hidegrázós alakításokat nyújtottak. Az Isten hozta, őrnagy úr! máig a magyar mozi egyik megkerülhetetlen klasszikusa, mi pedig most összegyűjtöttünk néhány olyan kulisszatitkot és érdekességet a filmről, amelyek sokakat meglephetnek.
A művészettörténetben számos példa akad arra, hogy egy alkotó álmában születik meg egy később híressé váló mű ötlete. Örkény István esetében is hasonló történt: saját elmondása szerint a Tóték teljes történetét egyetlen éjszaka alatt álmodta meg, az első jelenettől egészen a befejezésig.
A 1966-ban közölte a Kortárs című folyóirat Örkény István egyik forgatókönyvét, amely először nem is Tóték, hanem Pókék, majd Csend legyen! címen futott, ám akkoriban senki sem vállalkozott a megfilmesítésére. Egy évvel később a történet kisregényként is megjelent a Nászutasok a légypapíron című kötetben, immár Tóték címmel. Még ugyanabban az évben Örkény színpadi változatot is készített belőle, amelyet a színházak nagy sikerrel játszottak. Nem sokkal később végül maga a hőn áhított filmadaptáció is megszületett 1969-ben.
A forgatás helyszíne Szarvaskő volt, amely Egertől mintegy tizenegy kilométerre található, a települést pedig Illés György, az egri születésű operatőr választotta ki. Itt építették fel Tóték házának díszletét egy udvarban, amelyet a forgatás befejezése után lebontottak. Az a budi azonban, ahol Sinkovits Imre alakításában látható Tót úr az Őrnagy elől bujkált, még hosszú ideig megmaradt, bár mára már sajnos leégett.
A film egyik legfontosabb visszatérő eleme a dobozhajtogatás, amihez természetesen rengeteg kellékre volt szükség. A hatalmas mennyiségű doboz elkészítésében a szarvaskőiek is segítettek, akik örömmel vettek részt a „dobozolásban”, ezzel jelentősen megkönnyítve a kellékesek munkáját.
A filmben Latinovits Zoltán emlékezetesen formálta meg az Őrnagy karakterét, ami azért sem meglepő, mert addigra már komoly tapasztalata volt a szereppel, ugyanis a Thália Színház 1967-es Tóték-előadásában szintén ő alakította az őrnagyot. A „színészkirály” a film megjelenése után sem tudta elengedni a karaktert, három évvel a halála előtt harmadszor is visszatért hozzá, amikor Szinetár Miklós 1973-ban rádiójátékot készített a műből.
Nem sok magyar film büszkélkedhet azzal, hogy a tengerentúlon újraálmodják, de például a Sylvester Stallone-nal rekreált Két félidő a pokolban után az Isten hozta, őrnagy úr! is erre a sorsa jut. A Bad Major, azaz Rossz Őrnagy címre keresztelt filmet Peter Fellows fogja dirigálni, és olyan világsztárok játszanak majd benne, mint a Harry Potter-filmek Lucius Malfoy-a, Jason Isaacs, vagy a Gladiátorból ismert Derek Jacobi.
