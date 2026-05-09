Latinovits Zoltán képtelen volt elszakadni ettől a szerepétől, halála előtt még kétszer is eljátszotta

Az Isten hozta, őrnagy úr! a magyar mozihistória egyik legidőtállóbb alkotása, amely több mint ötven évvel a bemutatója után is ugyanolyan erősen hat a nézőre. Fábri Zoltán Örkény István zseniális történetéből készített filmet, amely egyszerre groteszk, nyomasztó és keserűen humoros látlelet a hatalomról, a megfelelési kényszerről és az emberi kiszolgáltatottságról. A mondanivalója pedig ma is éppen olyan aktuális, mint annak idején. A felejthetetlen státuszához persze az is kellett, hogy olyan legendás színészek keltsék életre a film karaktereit, mint Latinovits Zoltán vagy Sinkovits Imre, akik hidegrázós alakításokat nyújtottak. Az Isten hozta, őrnagy úr! máig a magyar mozi egyik megkerülhetetlen klasszikusa, mi pedig most összegyűjtöttünk néhány olyan kulisszatitkot és érdekességet a filmről, amelyek sokakat meglephetnek.

A Latinovits Zoltán-filmek kiválósága, az Isten hozta, őrnagy úr! már lassan 60 éve szórakoztat és nyomaszt bennünket (Fotó: IMDb)

Örkény István álma

A művészettörténetben számos példa akad arra, hogy egy alkotó álmában születik meg egy később híressé váló mű ötlete. Örkény István esetében is hasonló történt: saját elmondása szerint a Tóték teljes történetét egyetlen éjszaka alatt álmodta meg, az első jelenettől egészen a befejezésig.

Vászonra született

A 1966-ban közölte a Kortárs című folyóirat Örkény István egyik forgatókönyvét, amely először nem is Tóték, hanem Pókék, majd Csend legyen! címen futott, ám akkoriban senki sem vállalkozott a megfilmesítésére. Egy évvel később a történet kisregényként is megjelent a Nászutasok a légypapíron című kötetben, immár Tóték címmel. Még ugyanabban az évben Örkény színpadi változatot is készített belőle, amelyet a színházak nagy sikerrel játszottak. Nem sokkal később végül maga a hőn áhított filmadaptáció is megszületett 1969-ben.

Latinovits Zoltán és Sinkovits Imre, az Isten hozta, őrnagy úr! legendás főszereplőpárosa (Fotó: IMDb)

Magyarország egyik legszebb városa

A forgatás helyszíne Szarvaskő volt, amely Egertől mintegy tizenegy kilométerre található, a települést pedig Illés György, az egri születésű operatőr választotta ki. Itt építették fel Tóték házának díszletét egy udvarban, amelyet a forgatás befejezése után lebontottak. Az a budi azonban, ahol Sinkovits Imre alakításában látható Tót úr az Őrnagy elől bujkált, még hosszú ideig megmaradt, bár mára már sajnos leégett.