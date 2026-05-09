Álomszerű randin volt a nő, majd egyetlen SMS mindent tönkretett

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 09. 16:30
A nő élvezte a találkozót. De egy rosszul sikerült SMS mindent hazavágott.

Szinte álomszerű első randinak indult, végül azonban egyetlen üzenet teljesen elvette egy nő kedvét az ismerkedéstől. Hayley Lena közel két év után ment el újra első randira, de a találkozó után kapott SMS annyira ledöbbentette, hogy végül letiltotta a férfit.

Egyetlen SMS mindent megváltoztatott.
Fotó: ImYanis /  Shutterstock 

Kellemetlen SMS

A nő a TikTokon mesélte el történetét, amely gyorsan vírusszerűen terjedni kezdett. Elmondása szerint a 41 éves férfi szervezte meg a programot, amely egy múzeumlátogatás volt, és a randi alatt remekül érezte magát. A kellemes hangulat azonban két nappal később teljesen megváltozott, amikor a férfi üzenetet küldött neki. Először azt írta, hogy nagyon élvezte a találkozót, majd egy újabb mondattal teljesen sokkolta Hayleyt.

Az üzenet így szólt: 

Átutalnád PayPalon a jegyed árát?

Hayley szerint különösen rosszul esett neki a kérés, mert a férfi korábban egyszer sem említette, hogy szeretné megosztani a költségeket. A nő úgy érezte, az egész helyzet kellemetlen és tiszteletlen volt.

Ez volt az első első randim majdnem két év után. Azt hiszem, visszabújok a teknőspáncélomba, mert nagyon furcsa lett az ismerkedés világa

 – írta videója mellett. 

A történet komoly vitát indított el a közösségi médiában. Sokan úgy vélték, teljesen normális a költségek felezése egy első randin, mások szerint azonban ezt előre kellett volna megbeszélni, nem utólag pénzt kérni. Többen azt is megjegyezték, hogy ha a férfi nem akarta állni a nő belépőjét, akkor egyszerűen hagyhatta volna, hogy már a helyszínen mindenki maga fizesse ki a saját jegyét – írja a Mirror.

@hayleylena_ My god parents are at least proud of me 😂😂.. maybe I should share more dates because I have some pretty funny texts saved from the past. #firstdate #dating #singlelife ♬ original sound - Noah

 

