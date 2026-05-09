Hátborzongató felfedezés: a bibliai apokalipszisről prófétál az ősi érme

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 09. 17:00
Egy egészen különleges régészeti felfedezés hozta ismét reflektorfénybe a történelem és a hit találkozását, a bibliai érme a végidőket is idézi .

A Bibliában szereplő apokalipszisre utal az érme.
Több ezer éves érme nyomában

Több mint ezer évvel elkészítésük után ritka ezüstérméket találtak Dániában, amelyeken a keresztény hit egyik legerősebb szimbóluma, az „Isten Báránya” látható. Az úgynevezett Agnus Dei pénzeken az Alfa és Omega jelek is megjelennek, ezek a Bibliában a „kezdet és a vég” szimbólumai, amelyek szorosan kapcsolódnak a Jelenések könyvéhez, amiben részletesen olvashatunk az apokalipszisről és arról, hogyan ér véget a földi élet ebben a  formában.

A két érmét Dél-Jütland és Thy területén fedezték fel fémdetektoros kutatók, majd a Dán Nemzeti Múzeumba kerültek további vizsgálatra. A szakértők szerint az érméket körülbelül 1009-ben verték Angliában, egy olyan időszakban, amikor az ország folyamatos viking támadásoknak volt kitéve.  

A korabeli uralkodók vallási eszközökhöz fordultak védelem reményében: böjtöt és alamizsnát rendeltek el, valamint keresztény motívumokkal ellátott pénzeket verettek, amelyeknek védelmező erőt tulajdonítottak. Az érmék egyik oldalán az Isten Báránya látható az Alfa és Omega betűk felett, amely a keresztény teológia szerint Isten mindenek feletti hatalmát jelképezi az idő kezdete és vége felett. 

A Jelenések könyvében az „Isten Báránya” Jézus Krisztus egyik központi megnevezése, ami az áldozatot, a megváltást és a végső győzelmet szimbolizálja. A szövegben a Bárány egyszerre jelenik meg feláldozottként és győztesként, aki képes megnyitni a történelem tekercsét és elindítani az utolsó ítélet eseményeit. 

Világszerte mindössze körülbelül 30 ilyen érme ismert, ezért a mostani felfedezés rendkívül ritkának számít. A kutatók szerint elképzelhető, hogy a pénzek végül vikingekhez kerültek, akik értékes vagy különleges tárgyként vihették magukkal. Egyes feltételezések szerint akár ékszerként is használhatták őket, mivel sok darabon kívánságok vagy vallási üzenetek szerepelnek. A szakértők rámutattak arra is, hogy ezek az apró tárgyak fontos kapcsolatot jelentenek az angol királyság, a kereszténység és a dán viking korszak között – írja a Daily Mail.

 

