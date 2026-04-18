Halálos lehet, ha erre nem figyelsz: mutatjuk, hogyan érdemes medvehagymát gyűjteni

A medvehagyma gyűjtése régóta népszerű tevékenység hazánkban. Az első napsütéses hétvégén sokan vágnak neki saját kezűleg a medvehagyma szedésének – nem véletlenül, hiszen ez az illatos, vadon termő növény nemcsak finom, hanem kifejezetten egészséges is. A növény szedése azonban komoly kockázatokat rejt: több, hozzá megtévesztésig hasonló, mérgező növény is előfordulhat az erdőkben, amelyek, ha nem vagyunk elég körültekintők, akár súlyos rosszullétet vagy életveszélyes állapotot is okozhatnak.

Fotó: encierro / Shutterstock

A medvehagyma gyűjtése előtt érdemes tisztában lenni a legfontosabb szabályokkal, és időben felismerni a növényt. A medvehagyma szedés szabályait szedte össze a Fanny magazin, hogy tudd, hogy mire kell figyelni, hogy biztonságban élvezhesd a tavasz egyik legízletesebb ajándékát, a medvehagymát.

A medvehagyma legveszélyesebb hasonmása: a gyöngyvirág

A gyöngyvirág levelei nagyon hasonlítanak a medvehagymáéra, azonban erősen mérgezőek, így elfogyasztás után hányinger, lassú pulzus, és akár szívleállás is bekövetkezhet. Figyeljük a leveleket: a gyöngyvirágé párosával állnak, matt színűek és szélesebbek. Szerencsére az évnek ebben a szakaszában nem virágzik, míg a medvehagyma igen.

Már két levél is életveszélyes

Az őszi kikericset is könnyű összetéveszteni vele; ebből egy felnőtt számára már 2-3 levél elfogyasztása is halálos lehet. A mérgezés tünetei órákkal később jelentkeznek. Fontos ismertetőjegye, hogy míg a medvehagyma levelei egyenként, nyéllel indulnak a földből, a kikericsé egy tőből fakadnak, és körkörösen állnak.

Égő érzés a szájban

A mezőkön foltos kontyvirág is felbukkanhat. Fiatal levelei hasonlítanak rá, de később jellegzetes, nyíl alakot öltenek. Kalcium-oxalát kristályokat tartalmaznak, melyek rágáskor égető, maró érzést okoznak a szájban és a torokban, ezáltal duzzanatot, nyelési nehézséget is okozhat.