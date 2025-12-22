Halálosan mérgező növényt találtak a népszerű strandokon

Potenciális halálosan mérgező növényi gyökeret találtak a tengerpartokon, amely a parti őrség figyelmeztetése szerint akár órákon belül is képes végezni azzal, aki elfogyasztja.
A Hemlock Water Dropwort (Oenanthe Crocata), amit „Holt ember ujjai”-nak hívnak, a hét elején, december 18-án fedeztek fel a Cumbria partvidék 20 kilométeres szakaszánál szétszórva.
A növény fehér gyökereiben, amelyek paszternákcsomókra hasonlítanak és petrezselyemillatúak, egy halálos mérget, az oenanthotoxint hordozza. Még kis mennyiségben is lenyelés esetén a toxin megtámadja az idegrendszert, ami néhány órán belül görcsöket és fulladásos halált okoz. A méreg állatok számára is veszélyes.
A növény általában folyópartokon található, de úgy vélik, hogy a közelmúltbeli zord időjárás miatt sodródhatott partra Drigg és Parton között, Cumbriában.
Felhívjuk a figyelmet, hogy jelentéseket kaptunk egy erősen mérgező növényről, amelyet a helyi strandokra sodort a víz
- idézi a parti őrség felhívásának sorait a Daily Star.
Hozzátették, hogy ez a nagyon viharos időjárás következménye lehet és fokozott figyelmet kérnek az emberektől.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.