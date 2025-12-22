Halálosan mérgező növényt találtak a népszerű strandokon

Potenciális halálosan mérgező növényi gyökeret találtak a tengerpartokon, amely a parti őrség figyelmeztetése szerint akár órákon belül is képes végezni azzal, aki elfogyasztja.

Halálosan mérgező növényt fedeztek fel a partokon / Illusztráció: freepik.com

A Hemlock Water Dropwort (Oenanthe Crocata), amit „Holt ember ujjai”-nak hívnak, a hét elején, december 18-án fedeztek fel a Cumbria partvidék 20 kilométeres szakaszánál szétszórva.

A növény fehér gyökereiben, amelyek paszternákcsomókra hasonlítanak és petrezselyemillatúak, egy halálos mérget, az oenanthotoxint hordozza. Még kis mennyiségben is lenyelés esetén a toxin megtámadja az idegrendszert, ami néhány órán belül görcsöket és fulladásos halált okoz. A méreg állatok számára is veszélyes.

A növény általában folyópartokon található, de úgy vélik, hogy a közelmúltbeli zord időjárás miatt sodródhatott partra Drigg és Parton között, Cumbriában.

Felhívjuk a figyelmet, hogy jelentéseket kaptunk egy erősen mérgező növényről, amelyet a helyi strandokra sodort a víz

- idézi a parti őrség felhívásának sorait a Daily Star.

Hozzátették, hogy ez a nagyon viharos időjárás következménye lehet és fokozott figyelmet kérnek az emberektől.