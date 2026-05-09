„Nem volt semmi jele” – meghalt a 18 éves lány egy váratlan roham után

Teljesen váratlanul, minden figyelmeztető jel nélkül vesztette életét egy fiatal lány. Családja most másokat szeretne figyelmeztetni a veszélyre.

Fotó: trairut noppakaew / Shutterstock

Az angliai Chelmsfordból származó Ellen May Hardwick mindössze 18 éves volt, amikor egy epilepsziás roham után szívmegállást kapott és röviddel később életét vesztette. Ellie ötéves korában kapta meg az epilepszia diagnózisát. Az évek során családja megtanulta felismerni a rohamok előjeleit: általában látászavarok, villódzó képek jelezték, hogy perceken belül rosszul lesz, így volt ideje biztonságos helyzetbe kerülni és figyelmeztetni a környezetét.

Ahogy idősebb lett, állapota javulni látszott. Egyre ritkábban jelentkeztek a rohamok és volt időszak, amikor egy teljes évig tünetmentes volt. Már a jogosítvány megszerzését tervezte, és gyógyszereinek csökkentéséről is szó esett. Ellie éppen a szobájában volt, telefonon beszélgetett barátjával, amikor hirtelen rosszul lett. Édesapja, James Hardwick még korábban elköszönt tőle, nem sejtve, hogy ez lesz az utolsó alkalom.

Két órával később érkezett a hívás, hogy a lány nem lélegzik. A szülők elmondása szerint ezúttal semmilyen előjel nem volt. Ellie a barátjának csak annyit mondott: „Nem érzem jól magam”, majd összeesett. Édesanyja hallotta a zuhanást és azonnal segítséget hívott. Mire az apa hazaért, a mentősök már újraélesztették a lányt, de hiába Ellie szívmegállást kapott és nem sokkal később meghalt.

Az orvosok szerint az eset a SUDEP nevű jelenséghez köthető, ami az epilepsziával élők hirtelen, váratlan halálát jelenti, gyakran látszólag egészséges állapot mellett.

Egyszerűen nem tudtam elhinni. Egyik pillanatról a másikra elment. Fogalmunk sem volt, hogy ez megtörténhet

– mondta az édesapa.

Bár a SUDEP ritka, a rohamok során fellépő idegrendszeri zavarok befolyásolhatják a szívverést és a légzést, ami végzetes következményekkel járhat. A család hónapokkal később, április 23-án tartotta meg Ellie temetését. Most azért küzdenek, hogy minél többen megismerjék ezt a kevéssé ismert, de súlyos kockázatot. Adománygyűjtést is indítottak három szervezet támogatására, tudta meg a People.