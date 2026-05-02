A mesterséges intelligencia elveszi a munkánkat? Ebben a kávézóban már megtette!

Egy stockholmi kávézónak meglepő menedzsere van: mesterséges intelligencia üzemelteti.

Mesterséges intelligencia a főnök, emberek a beosztottak és a vendégek

Fotó: janiecbros / GettyImages

Hogyan működik a mesterséges intelligencia menedzser?

Egy új, kísérleti kávézó Svédország fővárosában ízelítőt ad a munkahelyek jövőjéből: egy mesterséges intelligencián alapuló chatbot irányít mindent a színfalak mögött. A San Francisco-i székhelyű Andon Labs startup kísérlete során egy „Mona” nevű mesterséges intelligencia-alapú chatbot irányítja az üzletben folyamatokat. A személyzet felvételét és az ellátmány kezelését is ő végzi.

Bár a hely úgy néz ki, mint bármelyik másik környékbeli kávézó, ahol a baristák készítik az italokat, a vendégek pedig leadják a rendeléseiket, a döntéseket Mona hozza meg. Az Andon Labs szerint Mona engedélyeket szerzett, megtervezte az étlapot, beszállítókat keresett, sőt, még munkatársakat is toborzott. Ezt saját maga által feladott álláshirdetésekkel és lefolytatott interjúkkal érte el.

Hanna Petersson, az Andon Labs dolgozója elmondta, úgy gondolja, hogy a mesterséges intelligencia a jövőben a társadalom és a munkaerőpiac fontos részévé válik. Hozzátette: szerették volna ezt tesztelni, mielőtt az MI ténylegesen nagyobb szerepet kapna.

Első ránézésre nem is sejtenénk, hogy egy AI irányítja a kávézót

Fotó: YouTube

Mivel baristák végzik a munkát, egy átlagos vendég nem is sejtené, hogy mesterséges intelligencia irányítja a helyet. Mona azonban nem tökéletes: vásárlási szokásai néhány ember számára furcsák voltak.

A rendelés nem igazán az erőssége, ezért készítettem neki egy szégyenfalat. Ide tettem az összes felesleges dolgot, amit vett, például 10 liter olajat, 15 kilogramm konzerv paradicsomot vagy 9 liter kókusztejet

- árulta el Kajetan Grzelczak barista.

Az alkalmazottak egyébként kifejezetten kedvelik AI-főnöküket. Szerintük Mona jól kommunikál, sok szabadságot ad, sőt, még a véleményüket is meghallgatja a menüvel kapcsolatban. (EuroNews)