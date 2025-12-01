Hol játszódott? Teszteld magad ezzel a kőkemény filmes kvízzel

Tisza-Adó14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 01. 12:45
helyszínekfilmes kvízekfilm
Bejártad már gondoltban a világot a mozivásznon keresztül? Most kiderül, mennyire ismered a híres filmek helyszíneit – ez a filmes kvíz igazi kaland lesz minden utazólelkű mozirajongónak.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Mennyire vagy otthon a legismertebb mozifilmek helyszíneiben? Mennyire érintenek meg a világ különböző színterein játszódó alkotások? Figyelsz is, vagy csak nézel? Filmes kvízünk neked szól, ha nemcsak a cselekményre, de az adott helyszínre is figyelni szoktál.

filmes kvíz a cselekmény helyszíneiről
Hogy szoktál filmet nézni? Csak a cselekményre figyelsz, vagy hagyod, hogy a helyszín is magával ragadjon? Ez a filmes kvíz most kideríti! / Fotó: Mix and Match Studio

Filmes kvíz azoknak, akik imádják a különleges helyszíneket

El szoktál gondolkodni azon, amikor egy-egy filmes helyszín megérint, hogy de jó lenne azt élőben is látni? Eljátszottál a gondolattal, hogy milyen érzés keríthette hatalmába például a Julia Roberts által játszott Elisabethet az Ízek, imák, szerelmek forgatási helyszínein? Hogy mit mesélt neki a három különböző vidék?

Vagy milyen lehetett az élet a brit gyarmati időszak Afrikájában, vagy a keresztesek korában, amikor egy, az elmaradott Angliából érkező szegény legény megérkezett a gyönyörű, de harcias Közel-Keletre?

Következő mozis kvízünkből most kiderítheted, mennyire ismered a különböző filmek díszleteit, helyszíneit. Játékra fel!

Melyik az a híres, egzotikus indonéz sziget, ahol Elisabeth (Julia Roberts) végül megleli a szerelmet az “Ízek, imák, szerelmek” című filmben?

Az alábbi kisfilmben további ikonikus helyszínekre is bukkanhatsz:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
