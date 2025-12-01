Hol játszódott? Teszteld magad ezzel a kőkemény filmes kvízzel

Mennyire vagy otthon a legismertebb mozifilmek helyszíneiben? Mennyire érintenek meg a világ különböző színterein játszódó alkotások? Figyelsz is, vagy csak nézel? Filmes kvízünk neked szól, ha nemcsak a cselekményre, de az adott helyszínre is figyelni szoktál.

Hogy szoktál filmet nézni? Csak a cselekményre figyelsz, vagy hagyod, hogy a helyszín is magával ragadjon? Ez a filmes kvíz most kideríti! / Fotó: Mix and Match Studio

Filmes kvíz azoknak, akik imádják a különleges helyszíneket

El szoktál gondolkodni azon, amikor egy-egy filmes helyszín megérint, hogy de jó lenne azt élőben is látni? Eljátszottál a gondolattal, hogy milyen érzés keríthette hatalmába például a Julia Roberts által játszott Elisabethet az Ízek, imák, szerelmek forgatási helyszínein? Hogy mit mesélt neki a három különböző vidék?

Vagy milyen lehetett az élet a brit gyarmati időszak Afrikájában, vagy a keresztesek korában, amikor egy, az elmaradott Angliából érkező szegény legény megérkezett a gyönyörű, de harcias Közel-Keletre?

Következő mozis kvízünkből most kiderítheted, mennyire ismered a különböző filmek díszleteit, helyszíneit. Játékra fel!