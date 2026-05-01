Molnár Anikó mindenről kitálalt: „Egyáltalán nem volt jó, szörnyű volt” – megdöbbentő, ami kiderült a népszerű OnlyFans-modellről

Molnár Anikótól nem szokatlan, hogy egyfajta nyíltsággal kezeli magánéletét. A felnőttfilmes tartalomgyártó sosem titkolta, mivel keresi kenyerét, ahogy azt sem, kivel, mikor létesít szexuális kapcsolatot. Most azonban minden eddiginél intimebb részletet osztott meg magáról: elárulta, hogyan veszítette el szüzességét.

Molnár Anikó fiatalon veszítette el szüzességét, ami egy szörnyű emlék számára (Fotó: Szabolcs László / hot!magazin)

Molnár Anikó: „Szörnyű volt...”

Az egykori Való Világ szereplő Instagram-oldalán válaszolt kendőzetlen őszinteséggel a rajongók kérdéseire, melyekben arra is választ ad, hogyan és mikor veszítette el szüzességét. Válaszával pedig alaposan meglepte a követőit.

17 éves voltam. Egyáltalán nem volt jó, szörnyű volt. Ráadásul, mint utólag kiderült, a fiú egy hosszú kapcsolat után épp akkor szakított a barátnőjével, engem tulajdonképpen csak azért szedett fel és arra használt fel, hogy a volt barátnőjét féltékennyé tegye. Úgyhogy nem volt jó élmény, ezért habár gyakorlatilag ez volt az első, nem tekintem annak

– árulta el Molnár Anikó egy 24 órán keresztül elérhető történetben, közösségi oldalán.

Azóta azonban sok minden megváltozott, az OnlyFans-tartalomgyártó manapság teljesen más szemmel tekint a szexualitásra. Molnár Anikó most munkájával kapcsolatban is választ adott néhány kérdésre.

Molnár Anikó legfiatalabb partnere 21 éves volt (Fotó: Szabolcs László / hot!magazin)

Molnár Anikó nem megy bele egyéjszakás kalandokba

Sokakat érdekel, hogy Molnár Anikó milyen a valóságban, amikor nem veszi őt kamera és teljesen önmagát adja. Nos, az OnlyFans-sztár még titkolja ezt az oldalát, ugyanis senkivel sem hajlandó belemenni egyéjszakás kalandokba! Sőt, partnereivel sem – akikkel együtt dolgozik – tartja tovább a kapcsolatot, hiszen számára ez csupán munkaviszony. „Két korábbi partneremmel találkoztam, munkán kívül. Elmentünk együtt vacsorázni, de mindkettő abszolút baráti kaja és beszélgetés volt. Nem történt köztünk semmi” – mesélte. Nem könnyű ám Molnár Anikó partnerévé válni, több feltételnek is meg kell felelnie a jelentkezőknek, hogy végül őket válasszák ki a feladatra.

Nagyon sok lelkes amatőr van, aki nap, mint nap ajánlkozik. Tulajdonképpen feltételnek nem nevezném, de szükség van egyfajta gyakorlatra, és itt nem szexuális gyakorlatra gondolok. Sokan azt hiszik, hogy odajönnek és lesz egy-két velem eltöltött órájuk, amiről készül egy film, és közben jól érzik magukat. Na, most egy olyan fiú, aki nem szexelt még úgy, hogy közben nagyjából öt darab magas teljesítményű lámpa világította meg, és ott van egy kétfős stáb, az nem biztos, hogy alkalmas erre a munkára

– osztotta meg követőivel Molnár Anikó OnlyFans-tartalomgyártó.