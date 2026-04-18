A nagy filmes főgonosz-kvíz – Csak a legnagyobb filmőrültek tudják mind a 10 választ

Április 18-án ünnepli születésnapját Hollywood két olyan meghatározó alakja, akiknek neve szinte összeforrt a feszültséggel teli, emlékezetes alakításokkal: Eric Roberts és James Woods. Ebből az alkalomból egy izgalmas filmes kvíz segítségével idézzük fel a filmtörténet legkarizmatikusabb negatív figuráit.

Eric Roberts és Sharon Stone A specialista című filmben, amiben együtt játszottak James Woods-szal is.

Eric Roberts: a kiszámíthatatlan maffiafőnökök arca.

a kiszámíthatatlan maffiafőnökök arca. James Woods: a hidegvérű, manipulatív antagonisták mestere.

a hidegvérű, manipulatív antagonisták mestere. Gonosz ikonok: a filmtörténet legemlékezetesebb hús-vér szörnyetegei a kvízben.

Melyek a legikonikusabb negatív figurák, akiket egy filmes kvíz során felismerhetsz?

Mindkét színész mestere annak, hogyan formáljon meg összetett, gyakran sötét és manipulatív karaktereket. Eric Roberts pályafutása során több száz szerepben bizonyított, a Sötét lovag maffiavezérétől kezdve a Szökevény vonat Oscar-jelölt alakításáig, mindig egyedi intenzitást víve a vászonra. James Woods pedig olyan klasszikusokban mutatta meg a gonoszság ezer arcát, mint a Casino dörzsölt selyemfiúja vagy a Kísért a múlt rideg rasszistája, amiért szintén Akadémiai-díjra jelölték. Bár mindketten képesek a legmélyebb emberi érzelmek megjelenítésére, a közönség szívébe leginkább a kiszámíthatatlan és veszélyes antagonisták megformálásával lopták be magukat.

Születésnapjuk előtt tisztelegve most te is próbára teheted a tudásodat a legnagyobb filmes gonosztevőkről szóló kvízünkkel. Készülj fel, mert ezek a karakterek nemcsak a főhősök életét keserítik meg, hanem a nézők emlékezetében is kitörölhetetlen nyomot hagynak.