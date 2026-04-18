Nagy Duett 2026Exatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Andrea, Ilma névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
A nagy filmes főgonosz-kvíz egyik ünnepeltje James Woods.

A nagy filmes főgonosz-kvíz – Csak a legnagyobb filmőrültek tudják mind a 10 választ

főgonosz
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 18. 09:45
Teszteld, mennyire ismered Hollywood legsötétebb karaktereit, és tudd meg, túlélnéd-e a találkozást velük! Készülj fel a váratlan fordulatokra, mert vár rád egy izgalmas filmes kvíz.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Április 18-án ünnepli születésnapját Hollywood két olyan meghatározó alakja, akiknek neve szinte összeforrt a feszültséggel teli, emlékezetes alakításokkal: Eric Roberts és James Woods. Ebből az alkalomból egy izgalmas filmes kvíz segítségével idézzük fel a filmtörténet legkarizmatikusabb negatív figuráit.

Eric Roberts és Sharon Stone A specialista című filmben, amiben együtt játszottak James Woods-szal is. 
Fotó: Collection ChristopheL via AFP /   AFP
  • Eric Roberts: a kiszámíthatatlan maffiafőnökök arca.
  • James Woods: a hidegvérű, manipulatív antagonisták mestere.
  • Gonosz ikonok: a filmtörténet legemlékezetesebb hús-vér szörnyetegei a kvízben.

Melyek a legikonikusabb negatív figurák, akiket egy filmes kvíz során felismerhetsz?

Mindkét színész mestere annak, hogyan formáljon meg összetett, gyakran sötét és manipulatív karaktereket. Eric Roberts pályafutása során több száz szerepben bizonyított, a Sötét lovag maffiavezérétől kezdve a Szökevény vonat Oscar-jelölt alakításáig, mindig egyedi intenzitást víve a vászonra. James Woods pedig olyan klasszikusokban mutatta meg a gonoszság ezer arcát, mint a Casino dörzsölt selyemfiúja vagy a Kísért a múlt rideg rasszistája, amiért szintén Akadémiai-díjra jelölték. Bár mindketten képesek a legmélyebb emberi érzelmek megjelenítésére, a közönség szívébe leginkább a kiszámíthatatlan és veszélyes antagonisták megformálásával lopták be magukat.

Születésnapjuk előtt tisztelegve most te is próbára teheted a tudásodat a legnagyobb filmes gonosztevőkről szóló kvízünkkel. Készülj fel, mert ezek a karakterek nemcsak a főhősök életét keserítik meg, hanem a nézők emlékezetében is kitörölhetetlen nyomot hagynak. 

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 10
James Woods a 'Casino' című filmben egy pitiáner, manipulatív figurát játszik, aki tönkreteszi Sharon Stone karakterének életét. Mi a neve?

Nézd meg A specialista című film trailerét, amiben mind Roberts, mind Woods játszottak:

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu