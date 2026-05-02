Ebben a pillanatban kaptuk a felfoghatatlan hírt: meghalt a korábbi Forma-1-es pilóta

A korábbi Forma-1-es pilóta, aki több más sorozatban is szerepelt, 2001-ben egy németországi CART-futamon olyan súlyos balesetet szenvedett, hogy mindkét lábát amputálni kellett. A saját maga által tervezett protézis segítségével megtanult újra járni, majd túraautóban is versenyzett. Alex Zanardi ezt követően talált új kihívásként a kézihajtású kerékpárra, amelyben négy paralimpiai bajnoki címet nyert: kettőt 2012-ben Londonban, kettőt pedig 2016-ban Rióban.
Egy ilyen járművel, egy háromkerekű handbike-kal 2020 júniusában verseny közben összeütközött egy szembejövő teherautóval, s súlyos fej-, arc- és szemsérüléseket szenvedett. A baleset után hetekig lélegeztetőgépen volt, mesterséges kómában tartották, majd többször megoperálták az arcát és a koponyáját is.
Alex Zanardi padovai otthonában 2022 augusztusában kigyulladtak a tetőn lévő napelemek. A kiérkező tűzoltók gyorsan megfékezték a lángokat, de mivel a napelemek a Zanardi életben maradásához szükséges gépeket látták el, ezért visszaszállították a vicenzai klinikára, ahol korábban sokáig ápolták.
Családja közlése szerint pénteken hunyt el.
