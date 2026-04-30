A reptéren csaptak le: milliárdos csalás gyanúsítottját fogta el a NAV

NAV
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 30. 14:49
csalásrendőrség
Óriási fogás. Csalókat buktatott le a NAV.

A NAV figyelt fel rá, hogy egy elsőre hétköznapinak tűnő gépbeszerzés mögött olyan szövevényes csalási háló bontakozott ki, amely végül milliárdos károkat okozott az államnak.

Óriási összegű csalást göngyölített fel a NAV.
Óriási összegű csalást göngyölített fel a NAV.
Fotó: FotoBuy24 /  Shutterstock 

A NAV időben közbelépett

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyi nyomozói egy mezőgazdasági vállalkozás gépbeszerzéseit kezdték vizsgálni, miután felmerült a gyanú, hogy a cég indokolatlanul magas áron vásárolt berendezéseket. A nyomozás során kiderült: a vállalkozás tudatosan manipulálta az árakat annak érdekében, hogy jogosulatlanul nagyobb összegű támogatáshoz jusson, és magasabb áfát igényelhessen vissza. 

A társaság a hivatalos forgalmazóktól kért árajánlatokat használta fel, azonban azokat közel kétszeres értékre módosítva nyújtotta be pályázati dokumentációként. Ennek köszönhetően jelentős összegű támogatást nyertek el, miközben az államot is megtévesztették.

A bűncselekmény leplezésére egy összetett számlázási láncot hoztak létre. Ennek segítségével a külföldi gépvásárlásokat és a valótlan tartalmú számlák kifizetését formálisan egy beszállító cégen keresztül bonyolították le, ezzel próbálva eltüntetni a valódi pénzmozgások nyomait. A nyomozás – amely több mint 1000 munkaórát vett igénybe – végül feltárta a teljes rendszert. A hatóságok szerint a csalássorozat több mint 1 milliárd forintos vagyoni hátrányt okozott a központi költségvetésnek.

A NAV nyomozói 12 helyszínen tartottak kutatásokat, amelyek során a pályázatokhoz kapcsolódó dokumentumokat és eszközöket foglaltak le. Az intézkedések eredményeként közel 2,4 milliárd forint értékben történt lefoglalás és zár alá vétel. Az ügyben öt személyt hallgattak ki gyanúsítottként. Egyiküket a repülőtéren fogták el, amikor éppen külföldről tért haza. A gyanú szerint bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalásban vettek részt. A Kecskeméti Járásbíróság három gyanúsított letartóztatását elrendelte, értesült a BAON.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu