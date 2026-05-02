Most jött: buszbaleset történt Magyarországon

Összeütközött egy autóbusz és egy személygépkocsi Székesfehérváron, az Ányos Pál utca és a Szekfű Gyula utca kereszteződésénél. Még tart a helyszínelés a buszbalesetnél.

Buszbaleset történt Magyarországon Fotó: KLAUDIA RADECKA / AFP

Buszbaleset történt Magyarországon

A helyi hivatásos tűzoltókat riasztották a balesethez. Az érintett útszakaszon forgalmi akadály van - tájékoztatott a katasztrófavédelem.