Most jött: buszbaleset történt Magyarországon

Összeütközött egy autóbusz és egy személygépkocsi Székesfehérváron, az Ányos Pál utca és a Szekfű Gyula utca kereszteződésénél. Még tart a helyszínelés a buszbalesetnél.
A helyi hivatásos tűzoltókat riasztották a balesethez. Az érintett útszakaszon forgalmi akadály van - tájékoztatott a katasztrófavédelem.
