Lesifotó került fel az internetre Szoboszlai Dominikról, nem hagyja annyiban

Nem hagyta szó nélkül Szoboszlai Dominik, hogy Alexis Mac Allister – akivel együtt focizik Liverpoolban – egy olyan fotót osztott meg róla az interneten, ami a tudta nélkül készült róla. A 25 éves magyar középpályás szavai egyfajta ijesztgetésnek is felfoghatók.

Fotó: Image Photo Agency / Getty Images

Szoboszlai Dominik lesifotója Alexis Mac Allister bejegyzésében

Alexis Mac Allister abba az Instagram-galériába csempészte bele a Szoboszlai Dominikról készült lesifotót, amelyben összegyűjtötte a legjobb áprilisi pillanatait.

Az argentin focista lapozható bejegyzésében található negyedik képen a 25 éves magyar középpályás egy repülőgépen szunyókál, mit sem sejtve abból, hogy közben lencsevégre kapták.

A kép természetesen eljutott Szoboszlai Dominikhoz is, aki nem hagyta szó nélkül azt.

Hohóóó, rendben, barátom, csináljuk!

– szúrta ki a magyar középpályás poénos kommentjét a Mandiner. A portál szerint Szoboszlai szavai szabad fordításban azt jelenthetik, hogy a „kölcsönkenyér visszajár”, így nem kizárt, hogy hamarosan ő fog megosztani hasonló képet az argentin csapattársáról, akivel egyébként nagyon jó barátságot ápol.