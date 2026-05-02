Lesifotó került fel az internetre Szoboszlai Dominikról, nem hagyja annyiban

Nem hagyta szó nélkül Szoboszlai Dominik, hogy Alexis Mac Allister – akivel együtt focizik Liverpoolban – egy olyan fotót osztott meg róla az interneten, ami a tudta nélkül készült róla. A 25 éves magyar középpályás szavai egyfajta ijesztgetésnek is felfoghatók.
Alexis Mac Allister abba az Instagram-galériába csempészte bele a Szoboszlai Dominikról készült lesifotót, amelyben összegyűjtötte a legjobb áprilisi pillanatait.
Az argentin focista lapozható bejegyzésében található negyedik képen a 25 éves magyar középpályás egy repülőgépen szunyókál, mit sem sejtve abból, hogy közben lencsevégre kapták.
A kép természetesen eljutott Szoboszlai Dominikhoz is, aki nem hagyta szó nélkül azt.
Hohóóó, rendben, barátom, csináljuk!
– szúrta ki a magyar középpályás poénos kommentjét a Mandiner. A portál szerint Szoboszlai szavai szabad fordításban azt jelenthetik, hogy a „kölcsönkenyér visszajár”, így nem kizárt, hogy hamarosan ő fog megosztani hasonló képet az argentin csapattársáról, akivel egyébként nagyon jó barátságot ápol.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.