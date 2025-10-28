Dwayne Johnson mégsem olyan kemény: még sírni is tud! – Ezt tették a Zúzógéppel

Hollywood feltörekvő rendezőpalántája, Benny Safdie igazi varázserővel bír. Az eddig csak testvérével közösen alkotó fiatal direktor már nem egy alkalommal volt képes átformálni egy beskatulyázott színészről alkotott képet. Robert Pattinsont kihúzta az Alkonyat árnyékából a Jólétben, Adam Sandlernek pedig egy korábban csak nagyon ritkán látott oldalára vetített fényt a Csiszolatlan gyémántban. Valami hasonlóra készült, ezúttal most már testvére, az új sérót villantó Timothée Chalamet-t dirigáló Josh Safdie nélkül, az alanya pedig nem más volt, mint a karakterszínészek karakterszínésze, Dwayne Johnson. De hogy sikerült-e a Zúzógéppel Safdie-nek kiszabadítania A Sziklát is a skatulyából, az kritikánkból kiderül.
A Zúzógép, avagy eredeti címén a The Smashing Machine, az HBO 2002-ben megjelent, azonos címre hallgató dokumentumfilmje alapján készült, mely Mark Kerr, az MMA, azaz a kevert harcművészet egyik úttörőjéről, pontosabban Kerr életének három évéről szól. A ’90-es évek végén a sportág még gyerekcipőben jár, harcosainak pedig egészen Brazíliáig vagy Japánig kellett „menekülni”, hogy bunyózhassanak, mert Amerikában túl véresnek gondolták a tévétársaságok. Itt vesszük fel a fonalat, megismerhetjük a magát legyőzhetetlennek gondoló, a vereség szót még hírből sem ismerő harcost, a több rétegnyi maszk alatt megbúvó Dwayne Johnson által alakított bunyóst.
Főhősünk, Mark Kerr, bármennyire is igyekszik magát sebezhetetlennek mutatni, ugyanolyan esendő ember, mint mi, nézők. Tombol benne a megfelelési kényszer, gyógyszerfüggőségében manifesztálódó démonokkal küzd minden nap és a kapcsolatára is könnyűszerrel rá lehetne a sütni a manapság trendinek számító, toxikus billogot.
Kerr-nek nemcsak ellenfeleivel kell tehát felvennie a harcot, hanem saját magával is.
Az eddig leírtak alapján tehát könnyedén kijelenthetjük, szinte minden adott volt a drasztikus fogyásba kezdő Dwayne Johnson számára, hogy bebizonyítsa, több ő holmi érzelemmentes macsónál: Sportmúltjának hála a ring neki hazai pálya, minden bizonnyal nem egyszer élt át testközelből hasonló sztorikat, mint amiket a Zúzógépben látunk, és nem túlzunk, ha azt állítjuk, Johnson meg is ugrotta a korábbi filmjei által nem túl magasra rakott lécet, élete alakítását hozza Safdie művében. Sőt egy-két jelentében még az állunk is leesik, mert tényleg elhisszük, hogy az ütéseknél már csak a könnyek fájdalmasabbak főhősünk számára.
A Szikla persze meg is kapta a segítséget, hogy kimaxolja a benne rejlő potenciált. Az MI-színésznőtől rettegő Emily Blunttal a Dzsungeltúra-filmek után ismét megvan közöttük a kémia, a Golden Globe-díjas színésznő sok esetben el is cseni a reflektorfényt színésztársa elől. Illetve meg kell említeni Ryan Badert is, aki egykori ketrecharcosként ugrott fejet a színészkedésbe, és nem is vallott szégyent.
Bár az eddig leírtak alapján úgy tűnhet, a Zúzógép azonban mégsem nevezhető jó filmnek. A drámával mélyített sportfilmek zsánerében például sokkal jobbra sikeredett a tavaly mozikba került Vaskarom, de a Christian Bale-féle A harcos vagy a Tom Hardy főszereplésével bemutatott Warrior színvonalát sem üti meg.
Benny Safdie műve ugyanis nagyon sok mindenről szeretne szólni a témáján belül, de mindenben csak a felszínt kapargatja.
Emellett pedig azt sem tudjuk meg igazán, miért is voltak Kerr és társai olyan fontos alakok az MMA és a UFC történetében.
Hatásos jelenetekből ugyan nincs hiány, és több érdekes sztoriszálat is felvezet nekünk a forgatókönyvet is jegyző fiatal filmes, de katarzist ne várjon senki, hiszen úgy el van vágva minden végén, mintha mi is KO-t kaptunk volna. Nem sértődtünk volna meg azon sem, ha a rendező nem fogja ennyire szorosan a sokszor kockáról kockára újraforgatott HBO-s alapmű kezét, és feláldozza a valóságot a fikció és a dráma oltárán, mert a Zúzógép így nem lett több egy átlagos sportfilmnél.
Dwayne Johnson Oscar-jelölést mindenképp, díjat nem biztosan érő alakítása ide vagy oda, A Szikla aligha bújik a maga által fabrikált skatulyából, de erről nem ő tehet. Sokkal inkább a filmje felett a kontrollt elvesztő, a testvére segítsége nélkül egyelőre csak botladozó Benny Safdie hibája, aki Mark Kerr-re húzta fel a ketrecharcosok sanyarú sorstragédiát, holott a ringtörténelemből választhatott volna alanyunknál sokkal érdekesebb életúttal rendelkező bunyóst is. A Velencét letaroló Zúzógép bár helyenként hatásos, izgalmas és képes komoly, érzelmi gyomrosokat kiosztani, nem tud áttörni a saját maga által felállított kliséfalon, felületessége pedig jobban fáj, mint egy fejet pontosan megcélzó térdes.
A Dwayne Johnson és Emily Blunt főszereplésével készült Zúzógép 2025. december 11-én kerül a hazai mozikba, a film előzetesét pedig itt tudod megtekinteni:
