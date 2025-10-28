Dwayne Johnson mégsem olyan kemény: még sírni is tud! – Ezt tették a Zúzógéppel

Hollywood feltörekvő rendezőpalántája, Benny Safdie igazi varázserővel bír. Az eddig csak testvérével közösen alkotó fiatal direktor már nem egy alkalommal volt képes átformálni egy beskatulyázott színészről alkotott képet. Robert Pattinsont kihúzta az Alkonyat árnyékából a Jólétben, Adam Sandlernek pedig egy korábban csak nagyon ritkán látott oldalára vetített fényt a Csiszolatlan gyémántban. Valami hasonlóra készült, ezúttal most már testvére, az új sérót villantó Timothée Chalamet-t dirigáló Josh Safdie nélkül, az alanya pedig nem más volt, mint a karakterszínészek karakterszínésze, Dwayne Johnson. De hogy sikerült-e a Zúzógéppel Safdie-nek kiszabadítania A Sziklát is a skatulyából, az kritikánkból kiderül.

Benny Safdie és Dwayne Johnson új filmje, a Zúzógép decemberben kerül majd a magyar mozikba (Fotó: Eric Charbonneau / Getty Images)

Üdv a kín és fájdalom világában

A Zúzógép, avagy eredeti címén a The Smashing Machine, az HBO 2002-ben megjelent, azonos címre hallgató dokumentumfilmje alapján készült, mely Mark Kerr, az MMA, azaz a kevert harcművészet egyik úttörőjéről, pontosabban Kerr életének három évéről szól. A ’90-es évek végén a sportág még gyerekcipőben jár, harcosainak pedig egészen Brazíliáig vagy Japánig kellett „menekülni”, hogy bunyózhassanak, mert Amerikában túl véresnek gondolták a tévétársaságok. Itt vesszük fel a fonalat, megismerhetjük a magát legyőzhetetlennek gondoló, a vereség szót még hírből sem ismerő harcost, a több rétegnyi maszk alatt megbúvó Dwayne Johnson által alakított bunyóst.

Dwayne Johnson 2025-ben meghúzta a váratlant, a Mark Kerr-ré alakuló színész Oscar-gyanús alakítással lepte meg rajongóit (Fotó: Collection ChristopheL via AFP / AFP)

Főhősünk, Mark Kerr, bármennyire is igyekszik magát sebezhetetlennek mutatni, ugyanolyan esendő ember, mint mi, nézők. Tombol benne a megfelelési kényszer, gyógyszerfüggőségében manifesztálódó démonokkal küzd minden nap és a kapcsolatára is könnyűszerrel rá lehetne a sütni a manapság trendinek számító, toxikus billogot.

Kerr-nek nemcsak ellenfeleivel kell tehát felvennie a harcot, hanem saját magával is.

Dwayne Johnson tényleg tud színészkedni?

Az eddig leírtak alapján tehát könnyedén kijelenthetjük, szinte minden adott volt a drasztikus fogyásba kezdő Dwayne Johnson számára, hogy bebizonyítsa, több ő holmi érzelemmentes macsónál: Sportmúltjának hála a ring neki hazai pálya, minden bizonnyal nem egyszer élt át testközelből hasonló sztorikat, mint amiket a Zúzógépben látunk, és nem túlzunk, ha azt állítjuk, Johnson meg is ugrotta a korábbi filmjei által nem túl magasra rakott lécet, élete alakítását hozza Safdie művében. Sőt egy-két jelentében még az állunk is leesik, mert tényleg elhisszük, hogy az ütéseknél már csak a könnyek fájdalmasabbak főhősünk számára.