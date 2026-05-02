Tündéri fotóval jelentette be az örömhírt Katalin hercegné: bővült a családjuk

Örömhírt közölt hivatalos Instagram-oldalán Katalin hercegné és Vilmos herceg. A házasok ugyanis elárulták, Otto személyében bővült a családjuk. Az új tagról pedig egy fotó is megosztottak: egy közeli, elbűvölő fotót új, sötétbarna spánielükről, aki a család másik házikedvencének, Orlának a kölyke.
Üdv a családban Otto. Ma egyéves
- írták bejegyzésük mellé.
Orla még tavaly májusban hozott világra négy kiskutyát, akik már korábban is feltűntek a hercegi pár közösségi médiájában, köztük Vilmos 43. születésnapján. De Orla és Otto ott volt a család húsvéti fotóján is, amelyen Vilmos és Katalin a gyerekeikkel, Györggyel, Saroltával és Lajossal csupasz lábakkal pihennek a fűben.
Orla 2020 óta tagja a trónörökös családjának, miután Katalinnak közös, korábbi kedvencük, Lupo váratlanul elpusztult. Arról pedig, hogy megtartanák Orla egyik kölykét a hercegné már korábban is nyilatkozott, írja a Mirror, kiemelve, az anyaspániel több alkalommal is szerepelt a családdal nyilvános eseményeken, így vélhetően idővel Otto is megjelenik majd.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.