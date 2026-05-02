Tündéri fotóval jelentette be az örömhírt Katalin hercegné: bővült a családjuk

Örömhírt közölt hivatalos Instagram-oldalán Katalin hercegné és Vilmos herceg. A házasok ugyanis elárulták, Otto személyében bővült a családjuk. Az új tagról pedig egy fotó is megosztottak: egy közeli, elbűvölő fotót új, sötétbarna spánielükről, aki a család másik házikedvencének, Orlának a kölyke.

Üdv a családban Otto. Ma egyéves

- írták bejegyzésük mellé.

Orla még tavaly májusban hozott világra négy kiskutyát, akik már korábban is feltűntek a hercegi pár közösségi médiájában, köztük Vilmos 43. születésnapján. De Orla és Otto ott volt a család húsvéti fotóján is, amelyen Vilmos és Katalin a gyerekeikkel, Györggyel, Saroltával és Lajossal csupasz lábakkal pihennek a fűben.

Orla 2020 óta tagja a trónörökös családjának, miután Katalinnak közös, korábbi kedvencük, Lupo váratlanul elpusztult. Arról pedig, hogy megtartanák Orla egyik kölykét a hercegné már korábban is nyilatkozott, írja a Mirror, kiemelve, az anyaspániel több alkalommal is szerepelt a családdal nyilvános eseményeken, így vélhetően idővel Otto is megjelenik majd.