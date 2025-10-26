Csak az igazi sci-fi fanoknak van esélye – Ezen a Terminátor kvízen szinte mindenki elbukik

Ma 41 éve mutatták be a legendás akciófilmet, James Cameron Terminátorát, amely örökre a sci-fi klasszikusok történelmébe véste magát. Ezt a hollywoodi kultpillanatot ünnepeljük filmes kvízünkkel, október 26-án. Válaszolj a kérdésekre, és derítsd ki, mennyit tudsz a Halálosztóról!

Terminátor kvíz: most kiderül, mennyire ismered a Halálosztó történetét

Fotó: Collection ChristopheL via AFP / afp

A Terminátor születése

Ahogy a film, maga a születéstörténete is elég fordulatos. James Cameron a Piranha 2. részének forgatásán dolgozott Olaszországban, amikor egy éjszaka rémálmot látott egy fémvázas, lángok közül előlépő alakról. Ez az álombéli ismeretlen fémszörnyeteg ihlette a Halálosztót.

De nem csak az álmából építkezett. A Terminátor története a 2029-es háború sújtotta Los Angelesben kezdődik, ahol a gépek átvették az uralmat az emberiség felett. A túlélők pedig föld alatti menedékekben próbálnak életben maradni. Ehhez a koncepcióhoz Cameron a II. világháborúból, a náci megszállás idején készült fotókból merített ihletet.

A Terminátor a nézők között azonnal óriási sikert aratott, de a kritikusok között már megosztottabb volt a vélemény. Végül az idő eldöntötte melyik oldalnak volt igaza: a film mára igazi sci-fi klasszikussá vált, a Terminátor karaktere pedig megkapta a 14. helyezést a 100 legnagyobb filmes figura listáján.

Ez már önmagában nagy elismerés – főleg, hogy a film költségvetése mindössze 6,4 millió dollár volt. A bevétel pedig még beszédesebb, jóval magasabb számot mutatott: 78,3 millió dollárt hozott világszerte.

Terminátor kvíz: te mennyit tudsz a Halálosztóról?

Ideje felidézni, hogy indult a disztópikus történet a Terminátor első részében. Teszteld a kvízzel, mennyire vagy képben a sci-fi klasszikussal, amely ma 41 éve oszlopos tagja a filmes univerzumnak!

Készen állsz a kvízre? Akkor hajrá!