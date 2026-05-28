A barátaival mulatta át az éjszakát a gyermektelen szingli - 48 órával később anya lett

A harmincas évei közepén járó Louise Eccleston a szingli, gyermektelen nők életét élte, amikor egy nap minden megváltozott. Az akkor 35 éves Louise az édesanyja házában élt az angliai Stoke-on-Trentben, és már elfogadta, hogy soha nem lesznek gyerekei, amikor egy átmulatott éjszakát követően megszült egy babát, és hirtelen azon kapta magát, hogy a semmiből anya lett.
A nő nem mindennapi története 2024 áprilisában vette kezdetét. Louise aznap tetoválást csináltatott az elhunyt nagymamája emlékére, majd elment a barátaival iszogatni: az éjszakát egyiküknél töltötte, majd másnap hazaindult, mialatt elviteles ételt is rendelt az édesanyjával. Odahaza leült tévézni, ám ekkor hirtelen fájlalni kezdte a gyomrát. Eleinte arra gyanakodott, talán meg fog jönni a menstruációja, így bevett egy paracetamolt és ledőlt pihenni. A fájdalom azonban nem, hogy nem enyhült, de egyre kínzóbbá vált, így végül megkérte az anyját, Diane-t, hogy hívjon mentőt. A híváskezelő kapásból azt kérdezte Louise-tól, terhes-e, amit a nő még akkor is képtelenségnek tartott, miután fogamzásgátló injekciót használt, rendszeresen menstruált és momentán nem volt párkapcsolata.
A diszpécser ezután arra kérte Louise édesanyját, távolítsa el a nő fehérneműjét, aki ezután meglátta a baba fejét, majd nem sokkal később megszületett a kisfiú: a kicsi feje aránytalanul nagynak tűnt a testéhez képest, és egy hangot sem adott ki, így Diane-nak kellett mellkasi kompressziót végrehajtania rajta, amíg a csecsemő fel nem sóhajtott. Nem sokkal később a mentők is megérkeztek, majd azonnal besiettek a kórházba az anyával és a babával. Ekkor még senki sem tudta biztosan, a kisfiú életben marad-e, ami miatt a nőt borzasztó bűntudat gyötörte.
Alig három nappal korábban aláírtam egy nyomtatványt a tetoválószalonban, amiben kijelentettem, hogy nem vagyok terhes, 48 órája pedig még a kocsmában iszogattam bort és koktélokat! Én tettem ezt a saját fiammal?
- emlékezett vissza az újdonsült anya.
Miután Louise kórházba került, először akkor látta rendesen a fiát, mialatt műanyag fóliába csomagolva egy inkubátorban feküdt, viszont életben volt. A nő Lincolnnak nevezte el a gyermekét, aki 2024. április 14-én jött a világra.
Bár orvosilag jól voltam, a kórházban maradtam, amíg Lincolnt az újszülött intenzív osztályon ápolták. Az orvosok a 110 grammos születési súlya alapján úgy becsülték, hogy a 28. héten született, ami vészesen koraszülött
- mondta el Louise.
A következő napokban Lincoln számos egészségügyi problémával megküzdött, mialatt az orvosoknak mindkét térdkalácsát át kellett fúrniuk, hogy életmentő gyógyszert tudjanak beadni neki. Négy nap után vették le a lélegeztetőgépről, így az anyja végre a karjába vehette őt. Lincoln azonban ezután küszködött, miközben négyszer kapott vérátömlesztést, és gombás fertőzéssel is szembenézett, valamint – mivel oxigénhiányban szenvedett a születésekor –, agykárosodást is szenvedett. Az orvosok nem titkolták az anya elől, hogy a kicsi talán sosem lesz képes felülni, mászni vagy járni, ám neki csak az számított, hogy a kisfia életben maradjon.
A ma már kétéves Lincoln végül hat hónapos korában térhetett haza, de a megpróbáltatásai még távolról sem értek véget.
Egy csövön keresztül táplálják, valószínűleg autista, és az orvosok még mindig vizsgálják, milyen problémákkal nézhet szembe a jövőben. Viszont már most dacolt a figyelmeztetéseikkel: felült, mászott és mászkált a bútorok között
- mondta el Louise, aki szerint a fia okos, vidám és mosolygós gyermek, akit az egész család imád – mi több, azokkal a mentősökkel is tartják a kapcsolatot, akik kiérkeztek, amikor világra jött.
A születése éjszakáján ért sokk után az egész családommal együtt elsősegélynyújtó tanfolyamra jártunk, így készen állunk arra, ha Lincolnnak valaha szüksége lenne ránk. Mindenkit arra biztatnék, hogy tegyen ugyanígy. Sosem tudhatod, mi történhet
- tette hozzá Louise, aki ma már tudja, az úgynevezett rejtett terhesség miatt nem vette észre, hogy várandós, és bár egyáltalán nem számított rá, semmiért nem adná oda a fiát, akivel teljessé vált az élete – írja a The Sun.
A rejtett terhesség egészen a nagyon késői szakaszokig, vagy akár a szülés beindulásáig észrevétlen marad. Az okok közé tartozhat a tartós menstruáció, a méh billenése – ami azt jelenti, hogy a baba a gerinc felé növekszik –, és a tünetek teljes hiánya. Az is előfordulhat, hogy a nők azért nem észlelik a tüneteket, mert nem számítottak arra, hogy teherbe eshetnek, vagy például policisztás ovárium szindrómában (PCOS) szenvednek, ami rendszertelen menstruációt és súlygyarapodást okozhat.
