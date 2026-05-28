A barátaival mulatta át az éjszakát a gyermektelen szingli - 48 órával később anya lett

A harmincas évei közepén járó Louise Eccleston a szingli, gyermektelen nők életét élte, amikor egy nap minden megváltozott. Az akkor 35 éves Louise az édesanyja házában élt az angliai Stoke-on-Trentben, és már elfogadta, hogy soha nem lesznek gyerekei, amikor egy átmulatott éjszakát követően megszült egy babát, és hirtelen azon kapta magát, hogy a semmiből anya lett.

Anya lett a nő, aki addig nem is sejtette, hogy várandós / Fotó: Unsplash (Illusztráció)

48 óra leforgása alatt anya lett a gyermektelen szingli

A nő nem mindennapi története 2024 áprilisában vette kezdetét. Louise aznap tetoválást csináltatott az elhunyt nagymamája emlékére, majd elment a barátaival iszogatni: az éjszakát egyiküknél töltötte, majd másnap hazaindult, mialatt elviteles ételt is rendelt az édesanyjával. Odahaza leült tévézni, ám ekkor hirtelen fájlalni kezdte a gyomrát. Eleinte arra gyanakodott, talán meg fog jönni a menstruációja, így bevett egy paracetamolt és ledőlt pihenni. A fájdalom azonban nem, hogy nem enyhült, de egyre kínzóbbá vált, így végül megkérte az anyját, Diane-t, hogy hívjon mentőt. A híváskezelő kapásból azt kérdezte Louise-tól, terhes-e, amit a nő még akkor is képtelenségnek tartott, miután fogamzásgátló injekciót használt, rendszeresen menstruált és momentán nem volt párkapcsolata.

A diszpécser ezután arra kérte Louise édesanyját, távolítsa el a nő fehérneműjét, aki ezután meglátta a baba fejét, majd nem sokkal később megszületett a kisfiú: a kicsi feje aránytalanul nagynak tűnt a testéhez képest, és egy hangot sem adott ki, így Diane-nak kellett mellkasi kompressziót végrehajtania rajta, amíg a csecsemő fel nem sóhajtott. Nem sokkal később a mentők is megérkeztek, majd azonnal besiettek a kórházba az anyával és a babával. Ekkor még senki sem tudta biztosan, a kisfiú életben marad-e, ami miatt a nőt borzasztó bűntudat gyötörte.

Alig három nappal korábban aláírtam egy nyomtatványt a tetoválószalonban, amiben kijelentettem, hogy nem vagyok terhes, 48 órája pedig még a kocsmában iszogattam bort és koktélokat! Én tettem ezt a saját fiammal?

- emlékezett vissza az újdonsült anya.