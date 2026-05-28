„Nem tudsz sírni a színpadon” – Badár Sándor a szülei halála után már egyből fellépett

A közkedvelt komédiás, Badár Sándor neve évtizedek óta egyet jelent a felhőtlen jókedvvel és a fergeteges történetmeséléssel. Sokan hajlamosak azt hinni, hogy a humoristák élete a valóságban is egy folyamatos, könnyed kabaré, ám a rideg valóság az, hogy nekik sokszor nehezített pálya adatik meg az életben. Amikor ugyanis megszólal a csengő és felgyulladnak a reflektorok, a színpadon már nem uralkodhatnak a privát fájdalmak. A közönséget nem érdekli a gyász vagy a családi feszültség, ők a jól megszokott karaktert akarják látni – Badár Sándornak pedig pontosan a legnagyobb családi traumái közepette kellett bizonyítania, hogy vérbeli profi.

Badár Sándor stand-up kabaré egyik legmeghatározóbb, összetéveszthetetlen alakja, csak otthon tud önmaga lenni (Fotó: Szabolcs László)

Badár Sándor komédia álarca mögött

A színész kendőzetlen őszinteséggel beszélt arról, hogy a külvilág által látott laza figura mögött egy teljesen más ember rejlik, aki otthon feszült, és akit a hétköznapi gondok ugyanúgy nyomasztanak.

Nem vagyok a megjátszós apuka, meg nem vagyok az okos ember otthon, sőt, otthon ideges vagyok. Nem azért, mert otthon vagyok, hanem azért, mert teendők vannak, azt akkor dolgozni kell

– nyilatkozta, rávilágítva arra, hogy a magánéletében nincsenek előre megírt poénok, ott a család léte a tét. A legnagyobb kontrasztot mégis az jelenti, amikor a legsúlyosabb veszteségek érik az embert, a nézők elé mégis ki kell állni szórakoztatni.

Badár Sándor szülei halála után egy órával már színpadon állt

A művész megrázó részleteket osztott meg élete legfájdalmasabb időszakairól, amikor a magánéleti katasztrófák és a szakmai kötelesség brutálisan ütköztek egymással.

Tehát az, hogy neked éppen milyen problémáid vannak, őket nagyon nem érdekli. Nagyon nem. Meg kell tanulni elvonatkoztatni, vagy adott esetben nemet mondani. Lehet olyat csinálni, hogy sajnos elmarad az előadás és nem azért, mert technikai probléma van, nem működik a mikrofon vagy valami hasonló, hanem azért, mert belül nem működnek a dolgok, és egyszerűen nem vagy képes arra, hogy szolgálj. A közönséget nem érdekli a lelkiállapotod. Talán ez benne a legnehezebb. Ők fizettek ezért, azért ülnek be, mert előadást várnak. Volt ilyen haláleset a családomban, vagy az életemben. Meghalt például a saját kutyám, és nekem kellett kimondanom, hogy igen, engedjük el, hogy ne szenvedjen tovább, majd egy órával később már színpadon álltam. Ugyanígy a szüleim halála sem befolyásolta magát a műsort, mert ilyenkor tudni kell kikapcsolni, amikor az ember ott van a színpadon

– vallotta be a szomorú valóságot.