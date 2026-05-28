„74 éves ikrek vagyunk, és még mindig egy szobában alszunk”

Az egypetéjű ikerpár annyira elválaszthatatlan, hogy még mindig egy szobában alszanak. A 74 éves cheltenhami Colin és Graham születésük óta egymás mellett vannak. Az ikrek mindent együtt csináltak, azonos iskolai jegyeket kaptak, ugyanazon a napon tették le a jogsit és még a munkájukat is együtt csinálták.
A This Morning egyik epizódjában jelentek meg, beszéltek különleges kötelékükről, és betekintést engedtek a nézőknek évtizedes közös élményeikbe. Alison Hammond és Dermot O'Leary műsorvezetőknek nyilatkozva a páros elismerte, hogy olyan erős a köztük lévő kötelék, hogy nemcsak ugyanabban az idősek otthonában élnek, de még egy hálószobán is osztoznak.
Dermot rámutatott: „Amikor nyugdíjba mentek, ugyanabba a nyugdíjasfaluba költöztek.” Colin így válaszolt: „Igen, mindent együtt csinálunk.” Dermot megkérdezte: „Ugyanabba a házba?”
Colin azt mondta: „Mindenünk közös, igen.” Alison közbeszólt, és megkérdezte: „Ugyanabban a hálószobában?” Colin így válaszolt: „Mindent együtt.” Alison szívesen megtudott volna többet, ezért tovább kérdezett: „Szóval, két egyszemélyes ágyatok van?” Az ikrek egyetértettek, és így válaszoltak: „Igen. Mindent együtt csinálunk.”
Dermot nagyon szerette volna megtudni, hogy szoros kötelékük hogyan befolyásolta a szerelmi életüket, mivel soha nem voltak házasok, és soha nem voltak gyermekeik.
"Sportoltunk, kriketteztünk, edzettünk és ilyesmi, de barátnőkre sosem volt időnk. Nyilvánvalóan most már lenne" - fogalmazott Colin. A műsorvezető azt tanácsolta, keressenek egy ikerpárt maguknak, amire nyitottak is lennének a férfiak.
Annak ellenére, hogy nem találták meg a szerelmet és nem is alapítottak családot, a páros több mint boldogan éli az életét együtt.
Egy szívhez szóló pillanatban Graham azt mondta: „Amióta együtt vagyunk, boldogok vagyunk. Ezt az érzést akkor érezzük, amikor egymással vagyunk. Nagyon furcsa – amióta felnőttünk, igazából évek óta ez megy és ez folyamatosan így van.”
