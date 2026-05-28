"Hamarosan találkozunk, kicsi hercegnőnk" - Nagypapa lesz Jolly

Örömteli hírrel jelentkezett a közösségi médiában Tarcsi Szilveszter. A mulatós sztár, Tarcsi Zoltán, avagy Jolly fia egy megható fotóval jelentette be, hogy hamarosan édesapa lesz.

Nagypapa lesz a mulatós sztár, Jolly / Fotó: (Fotó: hot! magazin/archív)

Apa lesz Jolly fia

A legnagyobb boldogságunk úton van… Hamarosan találkozunk, kicsi hercegnőnk

- írta a posztjában a leendő édesapa, mialatt a csatolt fotón a pozitív terhességi tesztet és egy ultrahang felvételt is megmutatta.

A mulatós sztár és fia kapcsolata egyébként finoman szólva is megélt néhány hullámvölgyet. Szilveszter a Megasztár válogatóján állt a TV2 kamerái elé, ahol nyíltan beszélt arról, jelenleg egyáltalán nincs jó kapcsolatban az édesapjával, a felhalmozódott fájdalmat pedig egy szívszorító, üzenet értékű dallal énekelte ki magából.

Bár a fiú elmondta, nem akart hatásvadász módon hasznot húzni a konfliktusból, mégis kíméletlen őszinteséggel vallott a szülői elhagyásról a Borsnak:

Nagyon sok gyermek, tini szenved valamelyik szülő hiányától, és ez egy életre szóló trauma. Én úgy érzem, hogy amit szerettem volna átadni, azt sikerült is.

Ezekre a vádakra később Jolly is reagált, aki mindent tagadott. Azt, hogy apa és fia jelenleg miként állnak egymással, nem tudni, de talán a kisunoka érkezése ismét közelebb hozza egymáshoz a családtagokat.