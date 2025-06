Senki nem erre számított! Nélküle folytatódik a népszerű Netflix-sorozat

Az uncsi középkorú házasok élete úgy tűnik, sokkal több embert érdekel, mintsem gondoltuk volna. A négy évszak hatalmas siker volt a Netflixen, nem csak a májusi sikerlistájukat vezette, de az év eddigi legkiemelkedőbb eredményeit produkálta a Kamaszok című minisorozat után, maga mögé utasítva a You című széria befejező évadát – írta meg az Origo. A történet hiába lett lekerekítve, a rajongók azonnal követelni kezdték a második évadot, amit pár hete jelentett be a Netflix. Most a producer-író, egyben a film főszereplője, Tina Fey árult el néhány friss infót a készülő új évadról. Figyelem, a cikk spoilert tartalmaz!

Tina Fey elárulta, mire számíthatunk A négy évszak folytatásában (Fotó: IMDB)

Steve Carrell karaktere nem tér vissza a Netflix sikersorozatába

Az Origo cikke szerint Fey hetek óta dolgozik az írócsapatával a második szezon forgatókönyvén, ami szintén egy nyolc részes miniszéria lenne. Amit kiemelt, hogy a formátumot mindenféleképpen tartanák, vagyis ahogy az első évadban, minden évszakban, mindig egy utazáson találkoztak valamilyen formában egymással a szereplők. Fontos, hogy – spoiler – a sorozat utolsó előtti részében Steve Carell karaktere meghal egy autóbalesetben, ami felveti a kérdést, hogy a saját rekordját is megdöntő 62 éves színész visszatér-e. Erre Fey egyértelmű választ adott.

Nem passzolna a show formátumához, ha visszahoznánk a halálból Steve figuráját, akár flashback formájában is

– tette helyre a kérdést az 55 éves színésznő, aki azért merte betervezni a karakter halálát, mert a Netflix eredetileg csak egy miniszériát kért tőlük, de az egy hónap alatt 24,4 millió néző meggyőzte őket arról, hogy folytatni kell A négy évszakot – olvasható az Origo cikkében.

A népszerű Netflix sorozat Steve Carell nélkül folytatódik (Fotó: IMDB)

A 89 éves színészlegenda is szerepelhet a sorozatban

A széria többi sztárja Fey mellett, vagyis Will Forte, Colman Domingo, Kerri Kenney, Marco Calvani és Erika Henningsan visszatérését már megerősítették, sőt, azt pletykálják, hogy a 89 éves Alan Alda is beugorhat egy újabb cameora – mutat rá az Origo. Mint ismert, a Parkinson-kórban szenvedő legenda készítette az 1981-es eredeti filmet, amiből a sorozat készült. A 2025-ös verzióban is feltűnt Kenney karakterének apjaként, sőt producerként is részt vett a munkálatokban.

A négy évszak minden része elérhető a Netfix streamingszolgáltató felületén.