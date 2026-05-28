Szentlőrinci tragédia: hófehér koporsóban, virágesővel temették a negyedik emeletről kizuhant Vandát

Szentlőrincen rengetegen ismerik a 17 évesen elhunyt Sárközi Vanda családját. A rendőrség még vizsgálja a tinédzser halálának körülményeit, de annyi kijelenthető, hogy a lány barátját, Richárdot gyanúsítják azzal, hogy szerepet játszott kedvese halálában. A bíróság a férfit múlt héten letartóztatta. A 22 éves munkanélküli tagadja, hogy bántalmazta a barátnőjét.

Mint arról a Bors beszámolt, május 18-án reggel Vanda kizuhant a negyedik emeleti lakása erkélyéről, és bár gyorsan segítséget hívtak hozzá, nem tudták megmenteni az életét. Egy szemtanú információink szerint látni vélte, ahogy a férfi a kamaszlányt kilöki.

Május 28-án, délután 2 órakor a szentlőrinci temető ravatalozója előtti tér zsúfolásig megtelt ismerősökkel. A ravatalozóba, a nyitott koporsó mellé csak a közeli családtagok léphettek be. A sírkertben egy kihangosítón a lány kedvenc dalai szóltak, miközben egy monitoron az élete legfontosabb állomásait megörökítő fotókat vetítették.

„Istenem, örök Atyám, szent kezedbe adom lelkem/Légy jóságos bírám, engedj haza országodba engem” – szólt a szertartás kezdetén az ismert egyházi ének. A katolikus pap néhány vigasztaló szót intézett a családhoz, majd az Úrhoz imádkozott, hogy a fiatalon elhunyt lányt fogadja irgalmába.

A szertartáson lejátszottak egy kifejezetten Vandához írt dalt is:

Szépséges kislányom, a neved itt marad bennem

– hangzott, mielőtt a kamaszlányt az utolsó útjára kísérték.

A már lezárt koporsót a temető munkatársai vitték a kriptához, ahol Vanda két éve elhunyt édesapja mellett helyezték végső nyugalomra a tinédzsert. A sírbatételt a lány édesanyja, Ágota képtelen volt végignézni. A sír szélén állva összeomlott, ezért a rokonok leültették, arcát pedig vízzel locsolták.

Nem sokkal később az ismerősök magukra hagyták a családot, hogy egy kicsit csendben emlékezhessen a szívszorítóan fiatalon elhunyt Vandára.