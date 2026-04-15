Nagy TV Maci-kvíz – Mennyire emlékszel az Esti mese kedvenc bábfigurájára?

„Szép álmokat, gyerekek!” – ki ne emlékezne erre a jól ismert mondatra az Esti mese elején, amelyben először tűnt fel az édes kis TV Maci? Generációk nőttek fel az ikonikus bábfigurán, aki még ma is mosolyt csal az arcunkra. Sokan szerették, népszerűsége pedig egészen a világűrig repítette: 1980-ban Farkas Bertalan elvitte magával a Szojuz–36 fedélzetén, és az a bizonyos hétfő esti mese már a súlytalanság állapotából szólt a gyerekekhez. Vajon te mennyire emlékszel a kis bocs történetére? Teszteld a tudásod TV Maci-kvízünkkel!

Fotó: Balogh Zoltán / MTI

Tudtad, hogy a jól ismert TV Maci helyett majdnem egy szigorú, intelmeket osztogató doktor bácsi vezette fel az esti meséket? Végül azonban Bálint Ágnes József Attila-díjas író-szerkesztő döntésének köszönhetően egy barátságos tekintetű mackó kapta meg a főszerepet. A TV Maci kezdetben csupán felvezető karakterként szolgált a mesék előtt, ám rövid idő alatt annyira megszerették a nézők, hogy igazi közönségkedvenccé vált. Az első figurát Lengyel Zsolt tervei alapján Köber Tibor animátor keltette életre.

A mackó 1963-ban tűnt fel először a képernyőn, akkor még fekete-fehér felvételen, és közel 18 évig szórakoztatta a gyerekeket. A színes televíziózás elterjedésével, 1968 után a nézők már a figurát is új oldaláról láthatták. Az 1981-es második változat Koch Aurél tervei alapján már fiús ruhában, modernebb bútorokkal jelent meg a képernyőn, és ekkor derült ki az is, hogy a mackó valójában nem fekete, hanem barna. A második változat még a világűrt is megjárta Farkas Bertalan oldalán, egy különleges űrruhában. Két év múlva újabb Maci váltotta elődjét. 2000-ben pedig hivatalos, papíralapú személyi igazolványt is kapott a kis medvebocs, amely szerint „édesanyja” Bálint Ágnes. A TV Maci története azonban napjainkban is folytatódik: hiszen a legendás mackó 2025-ben újra az űrbe repült, ezúttal Kapu Tibor társaságában. Kell ennél több egy maci boldogságához?