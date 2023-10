Hivatalos: itt kapott munkát a mindenki által kedvelt TV Maci

A közmédia igazgatója jelentette be a nagy hírt, hogy már hivatalosan is közmédia "alkalmazottja" lett a mindenki által ismert és szeretett TV Maci. Az érdeklődők az MTVA látogatóközpontjában berendezett "maciszobában" találkozhatnak is a mesenéző figurával, aki először 1963. április 15-én jelent meg az Esti mese szignálfilmjében. Az eredeti ötlet szerint egy "rokonszenves, de szigorú" orvos hívta volna fel a figyelmet a korai lefekvés, a fogmosás, az egészséges étrend, a megfelelő öltözködés és a tisztálkodás kulturált formáinak fontosságára. Végül azonban a József Attila-díjas író, szerkesztő-dramaturg, Bálint Ágnes döntött a macifigura mellett, mert úgy gondolta, hogy a legtöbb gyerek mackóval alszik el, így közel érzi majd magához.

Ki ne ismerné a tévénéző mackót? /Fotó: MTVA

Nem csak MTVA dolgozó, még űrhajós is a TV Maci

A TV Maci "hivatalos születésnapja" október 23., mivel a televíziós mese műfaját megteremtő Bálint Ágnes, az Esti mese szignálfilm eredeti forgatókönyvírója ezen a napon született. Papp Dániel az ünnepségen elmondta:

a TV Macinak van már űrhajós igazolványa, személyi igazolványa, és készült róla bélyeg is, de belépőkártyája még nincs. A figura összeköti a szülőket a gyerekekkel, sőt a Kárpát-medence magyarságának is fontos, hiszen sok magyar a TV Macin nőtt fel

- tette hozzá.

Fejet hajtunk Bálint Ágnes munkássága előtt, és remélem, hogy a közmédiának sikerül a TV Maci legendáját életben tartani. Volt, hogy páran megpróbálták ezt a mítoszt megdönteni, de nem sikerült; a TV Maci győzött és azt hiszem, hogy ebben a formájában akár örök életet is szavazhatunk neki

- mondta a vezérigazgató.