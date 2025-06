Le fog esni az állad: ezt a cuki dolgot vitte magával a két legendás űrhajós, Kapu Tibor és Farkas Bertalan

Tévémaci

Tévémaci nem csak Farkas Berci, de Kapu Tibor társaságában is beveszi az űrt!

Fotó: Fortepan/Radio-es-Televizio-Ujsag

Farkas Bertalan tévémacija bizony 2-szer is jár a világűrben! A plüsst 1981-ben még Farkas Bertalan vitte magával – sőt, esti mesét is mondott a gyerekeknek az űrutazás alatt–, most pedig Kapu Tiborral utazik az űrhajó fedélzetén.

Az alábbi videóban Farkas Bertalan kilövése előtti pillanatokat láthatod: