Égzengés, földindulás: hatalmas felhőszakadás érkezik

A HungaroMet a hidegfront érkezésével felhőszakadás miatt elsőfokú figyelmeztetéseket adott ki az ország több részére is.

Felhőszakadás miatt van érvényben riasztás

Fotó: Brazil Photo Press via AFP / AFP

Mikor érkezik a felhőszakadás?

Szerdán (május 3-án) a délutáni óráktól az ország középső részén és az Északi-középhegységben fordulhatnak elő viharok. Estétől délkeleten és keleten kell zivatarokra számítani.

Ezalatt az időszak alatt erős vagy viharos (50-70 km/h) szél, intenzív csapadék (15-25 mm), valamint kisebb szemű jég (1-2 cm-nél kisebb) is várható.

Csütörtökön (május 4-én) napközben még északkeleten előfordulhatnak kisebb viharok, de ezek fokozatosan gyengülnek, és a légkör stabilizálódik.