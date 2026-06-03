Égzengés, földindulás: hatalmas felhőszakadás érkezik

A HungaroMet a hidegfront érkezésével felhőszakadás miatt elsőfokú figyelmeztetéseket adott ki az ország több részére is.
Szerdán (május 3-án) a délutáni óráktól az ország középső részén és az Északi-középhegységben fordulhatnak elő viharok. Estétől délkeleten és keleten kell zivatarokra számítani.
Ezalatt az időszak alatt erős vagy viharos (50-70 km/h) szél, intenzív csapadék (15-25 mm), valamint kisebb szemű jég (1-2 cm-nél kisebb) is várható.
Csütörtökön (május 4-én) napközben még északkeleten előfordulhatnak kisebb viharok, de ezek fokozatosan gyengülnek, és a légkör stabilizálódik.
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