Neked melyik a kedvenc meséd? - 60 éve jelent meg először a TV Maci - videó

A TV Maci története az 1960-as években kezdődött. Akkoriban a Magyar Televízióban az esti mesét a bemondók olvasták fel. Majd a József Attila-díjas író, szerkesztő-dramaturg Bálint Ágnes ötlete nyomán, a mesékhez felvezető és lezáró blokkokat készítettek. Így született meg a főcím a Mackóval. Hivatalosan 1964. október 23-án ünneplik a TV Maci születésnapját, igazodva Bálint Ágnesnek, a figura kitalálójának és az Esti mese forgatókönyvírójának születésnapjához. Valójában először 1963. április 15-én mosta meg a fogát, vette fel pizsamáját a TV Maci, hogy utána együtt várja a gyerekekkel a mesét. Arra senki nem gondolt, hogy ez a mackó a gyerekek példaképe lesz, és rövid történetein generációk nőnek fel.

Gyerekek példaképe lett a TV Maci Fotó: Youtube

Eredetileg lánymackó volt

Bálint Ágnes 1958-ban kezdett dolgozni az éppen megalakuló Magyar Televízió Gyermek- és Ifjúsági Osztályánál, ahol csaknem harminc évet töltött. A televíziónál ez az osztály foglalkozott az Esti mesével. A rendszeres adásokat 1962. november 1-jén indították el, ám ekkor még képi illusztrációk nélkül a bemondók olvasták fel a meséket. Idővel azonban egyre nőtt az igény a látványvilág színesítésére, és erre jött Bálint Ágnes írónő ötlete a rövid bábjátékokkal. Az ő nevéhez fűződnek egyébként a TV Macin kívül még a Futrinka utca figurái, Cicamica és Böbe baba, valamint Mazsola, Manócska és Tádé.

Bálint Ágnes találta ki Mazsolát is Fotó: Patkó Klári

Nem emlékszem, hogy a TV Maci figurája a mi számunkra különleges dolog lett volna. Neki ez volt a munkája, ezt természetesnek tartottuk. 1963-ban már gimnazista voltam és senki nem tudta, hogy mi egy írónő lányai vagyunk

– mesélte a Borsnak Bálint Ágnes idősebb lánya, Németh Ágnes.

– Amikor nagyobbak lettünk, néha bementünk a tévébe, ami nagyon tetszett, de csak ennyi. A lányunk természetesen ismeri a TV Maci figuráját, mert a Bálint Ágnes emlékházat most már ö kezeli, és tudom, hogy az unokáink is ismerik, de hogy a dédunokák is, abban nem vagyok biztos. Ami érdekességként megmaradt az emlékeimben, hogy a TV Macin eredetileg babydoll volt, vagyis lány volt, és csak a forgatásnál döbbentek rá, hogy nem diszponáltak „női köpőt”, aminek a fogmosás utáni rutinnál volt szerepe. Ezt persze a gyerek észrevették és szóvá is tették, de hogy emiatt változtattak-e valamit, arra már nem emlékszem, arra viszont még igen, hogy eredetileg vidéki környezetbe, kis vidéki házba tervezték a történetet, de aztán, talán felsőbb döntésre, ez egy panelházba került.

Eredetileg baby dollt viselt, tehát kislány volt Fotó: Varga Zoltán

A rendező asszisztense köpött

Takács Vera 1970-től egy szerkesztőségben dolgozott Bálint Ágnessel. A Maci történetéről ő tud a legtöbbet, ráadásul az írónő visszaemlékezéseiből is sok minden kiderült.

Az első macit Lengyel Zsolt festőművész tervezte. A TV Macis főcím Kőber Tibor munkája volt 1963-ban, de a nézők mindenféle kérdéssel és kifogásokkal éltek. Olyan kérdéseket tettek fel, hogy a macinak nincs anyukája? Kistestvére sincs? Nincs egy szerető kéz, amely esténként betakargatná?

– idézte fel Takács Vera, aki a köpés történetéről is többet tudott.

– A rendezőnek Kende Mártának köszönhetően viselt az első maci lánybugyit, bár Bálint Ágnes fiú figurát akart. A legelső, nevezetes köpést az akkor Kende asszisztenseként dolgozó Szabó Attila – később a Süsü, a sárkány és a Futrinka utca rendezője – követte el.

A fogmosás után jött a nevezetes köpés Fotó: MTVA

Viccelődve köpött egyet a szinkronfelvételen, amit mindenki nagyon jópofának tartott és megmaradt. Később, amikor egy fogorvos javaslatára Maci fogat is mosott, a TV Maci már gyerekhangon gargarizált – mesélte Takács Vera.

Több változata is volt

A fekete-fehér figura 18 évig szórakoztatta a gyerekeket. 1981-es második változat Koch Aurél tervei alapján már fiús ruhában, modernebb bútorokkal jelent meg a képernyőn, sőt még gitározni is megtanult. Két év múlva újabb Maci váltotta elődjét. 1983-ban a műsor készítését a Pannónia Filmstúdió vette át, és Foky Ottó rendező elkészítette a TV Maci közismert, almazöld pizsamás figuráját barátjával, a piros sipkás Paprika Jancsival együtt. A figurát többször próbálták modernizálni, de a tiltakozások miatt visszatértek Foky változatához. Az ikonikus mesefiguráról kapta a nevét a közmédia webes ajándékboltja, a TV Maci-bolt (tvmacibolt.hu) is, amelyben több mesefigurás termék, plüssállatok és logózott ajándéktárgyak is vásárolhatók.

A TV Maci figurája olyan sikeres lett, hogy 1980-ban űrhajós ruhába öltöztetve Farkas Bertalannal együtt olvasott mesét a gyerekeknek a világűrben.

Ilyen volt az űrhajós TV Maci Fotó: MTVA



Kedvenc mesék ma is vannak

A TV Maci csak a keret volt az esti mesék előtt és után. Azt a „terhet” vette le a szülők válláról, hogy leüljenek a gyerek ágya mellé és elalvás előtt felolvassanak egy mesekönyvből. Nagyon sok mesefigurát szerettek meg a gyerekek a televízión keresztül és nem csak az esti mesékből. Sok felnőtt kedvence maradt Tom és Jerry és szívesen emlékeznek azokra a magyar népmesékre, amiket Szabó Gyula mesélt, mások a televíziótól függetlenül a mai napig Benedek Elek meséit tartják a kedvencüknek.

Rita: Szeretem a gyerekkorom meséit Fotó: Nagy Zoltán / Bors

Rita:

– Én nagyon szeretem a régi, gyerekkoromat idéző meséket. Ilyen volt a Pufóka, a Vuk, a 101 kiskutya. A gyerekeknek a mostaniak kellenek: a Mancs őrjárat. Nagyon szeretjük a mondókás meséket is, és a magyar népmeséket.

Ágnes:

– Egyik kedvenc rajzfilm mesém a Kockás fülű nyúl, kedvenc olvasott meséim pedig egészen régről Marék Veronika: Boribon történetei. Ezek nem tartalmaztak semmilyen vad, kellemetlen, rémisztő jelenséget. Gyermekeimnek természetesen a János vitéz a kedvence.