Retró mese kvíz: mire emlékszel a gyerekkorodból? – Most kiderül, mennyit tudsz Pom Pom meséiről

Ugye, még neked is rémlik Picur és Pom Pom barátsága, vagy Gombóc Artúr bohókás karaktere? Ha te is tűkön ülve vártad az újabbnál újabb epizódokat és rajongtál a történetekért, akkor ez a retró mese kvízt egyenesen neked lett kitalálva! Bizonyítsd be, hogy igazi gyerekkorod volt!
Dargay Attila ma 16 éve, hogy távozott az élők sorából, akinek olyan híres alkotások fűződnek a nevéhez, mint a Pom Pom meséi, a Vuk vagy A nagy ho-ho-horgász. A kiváló művész emlékére ezért egy hatalmas retró kvízzel készültünk, ami visszarepít téged a gyerekkorodba. Készen állsz egy kis nosztalgiára? Akkor teszteld, hogy mennyire vagy otthon Pom Pom világában!
Az alábbi videóban egy részletet tekinthetsz meg Pom Pom meséiből:
