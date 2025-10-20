Budapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Vendel névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Retró mese kvíz: mire emlékszel a gyerekkorodból? – Most kiderül, mennyit tudsz Pom Pom meséiről

Dargay Attila
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 20. 15:00
Pom Pom meséimesekvízkvíz gyerekeknekPom Pom
Vajon mennyire emlékszel gyerekkorod kedvenc figuráira, akik pillanatok alatt lopták be magukat a szívünkbe? Dargay Attila rajzfilmrendező és képregényrajzoló emlékére egy retró mesekvízzel készültünk, amiből kiderül, hogy mennyire emlékszel még Pom Pom meséire.
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Ugye, még neked is rémlik Picur és Pom Pom barátsága, vagy Gombóc Artúr bohókás karaktere? Ha te is tűkön ülve vártad az újabbnál újabb epizódokat és rajongtál a történetekért, akkor ez a retró mese kvízt egyenesen neked lett kitalálva! Bizonyítsd be, hogy igazi gyerekkorod volt!

Retró mesekvíz Pom Pom meséiről
Töltsd ki ezt a nosztalgikus, retró mese kvízt! / Fotó: Mészáros János / MTI

Retró mese kvíz – ez a gyerekkorod becsülete!

Dargay Attila ma 16 éve, hogy távozott az élők sorából, akinek olyan híres alkotások fűződnek a nevéhez, mint a Pom Pom meséi, a Vuk vagy A nagy ho-ho-horgász. A kiváló művész emlékére ezért egy hatalmas retró kvízzel készültünk, ami visszarepít téged a gyerekkorodba. Készen állsz egy kis nosztalgiára? Akkor teszteld, hogy mennyire vagy otthon Pom Pom világában!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 7
Mikortól vetítették Pom Pom meséit?

 

Az alábbi videóban egy részletet tekinthetsz meg Pom Pom meséiből:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu