Te is rajongtál a régi magyar sorozatokért? Akkor ezt a retró kvízt illik hibátlanul kitöltened

Ma ünnepelné 77. születésnapját Usztics Mátyás, aki többek között a Kisváros és az Angyalbőrben című sorozatokban nyújtott emlékezetes alakításával vált a magyar televíziózás közkedvelt szereplőjévé. Születésnapja alkalmából készültünk egy nosztalgikus játékkal, amelyben egyenesen visszarepítünk az időben! Te hány régi magyar sorozatra emlékszel még? Retró kvízünkből kiderül!
Usztics Mátyás 1949. április 9-én született. Pályáját a sokoldalúság jellemezte, hiszen színészként, rendezőként, szinkronszínészként és humoristaként is ismert volt. Karrierjét a Nemzeti Színházban kezdte, később pedig számos televíziós és színházi produkcióban részt vett.
A szélesebb közönség leginkább televíziós szerepeiről ismerhette nevét. Pályafutása során otthonosan mozgott a komolyabb és komikusabb karakterek bőrébe bújva egyaránt. Leghíresebb szerepei az Angyalbőrben szigorú, de emlékezetes Karádi őrmestere, illetve a Kisváros határőr hadnagya voltak. Két olyan karakter, amely máig vitathatatlanul élénken él a nézők emlékezetében.
Neked is rémlenek még a vaskalapos főtörzsőrmester szavai? Kvízünkből kiderül!
A magyar televíziózás történetében akadt még pár említésre méltó alkotás, amelyekre meleg szívvel emlékszünk vissza. Készen állsz egy utazásra a klasszikusok világában? Akkor irány a retró kvíz!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.