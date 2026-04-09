BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Erhard névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Te is rajongtál a régi magyar sorozatokért? Akkor ezt a retró kvízt illik hibátlanul kitöltened

Usztics Mátyás
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 09. 07:15
filmes kvízekretro kvízeksorozatok
Emlékszel még az Angyalbőrben Karádi őrmesterére és a Famíilia Kft. családtagjaira? Ha elég jó a memóriád, most megmutathatod, mekkora sorozatrajongó voltál! Teszteld magad retró kvízünkkel!
Boncza Léda
A szerző cikkei

Ma ünnepelné 77. születésnapját Usztics Mátyás, aki többek között a Kisváros és az Angyalbőrben című sorozatokban nyújtott emlékezetes alakításával vált a magyar televíziózás közkedvelt szereplőjévé. Születésnapja alkalmából készültünk egy nosztalgikus játékkal, amelyben egyenesen visszarepítünk az időben! Te hány régi magyar sorozatra emlékszel még? Retró kvízünkből kiderül!

Retró kvíz Usztics Mátyás születésnapja alkalmából: te emlékszel még kedvenc magyar sorozatainkra?
  • Ma 77 éves lenne Usztics Mátyás.
  • Születésnapja alkalmából, felidézzük a legendás magyar sorozatokat.
  • Retró sorozatkvízünkkel próbára teheted memóriádat.

Usztics Mátyás leghíresebb szerepei

Usztics Mátyás 1949. április 9-én született. Pályáját a sokoldalúság jellemezte, hiszen színészként, rendezőként, szinkronszínészként és humoristaként is ismert volt. Karrierjét a Nemzeti Színházban kezdte, később pedig számos televíziós és színházi produkcióban részt vett.

A szélesebb közönség leginkább televíziós szerepeiről ismerhette nevét. Pályafutása során otthonosan mozgott a komolyabb és komikusabb karakterek bőrébe bújva egyaránt. Leghíresebb szerepei az Angyalbőrben szigorú, de emlékezetes Karádi őrmestere, illetve a Kisváros határőr hadnagya voltak. Két olyan karakter, amely máig vitathatatlanul élénken él a nézők emlékezetében.

Neked is rémlenek még a vaskalapos főtörzsőrmester szavai? Kvízünkből kiderül!

Retró kvíz: mi midnenre emlékszel még a régi magyar sorozatokból?

A magyar televíziózás történetében akadt még pár említésre méltó alkotás, amelyekre meleg szívvel emlékszünk vissza. Készen állsz egy utazásra a klasszikusok világában? Akkor irány a retró kvíz!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 7
Melyik sorozatra igaz? Egy fiatal rendőrjelölt rendre bonyolult ügyekbe keveredik.

A következő videóra kattintva magyar slágerekkel kerülhetsz még nosztalgikusabb hangulatba:

Tedd próbára memóriádat még több retró kvíz segítségével:

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
