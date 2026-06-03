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Tiszaújvárosi robbanás: szívszorító bejelentést tett az özvegy, alighanem ez lesz élete legnehezebb napja

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors robbanás
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 03. 14:20
molTiszaújvárostemetés
Szívszorító bejelentést tett a MOL Petrokémiai üzem robbanásában meghalt Ádám felesége. Kitűzték az időpontot, amikor utolsó útjára kísérik a kétgyermekes családapát. Információink szerint a család közösen próbálja feldolgozni a traumát, a gyerekeknek pszichológus segítségét is kérték. A hatóságok még vizsgálják a tiszaújvárosi robbanás körülményeit.
M. N.
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Mély gyásszal kell megküzdenie a tiszaújvárosi MOL Petrokémiai üzemi robbanás 36 éves áldozata családjának. Ádám és párja, Dóra két gyönyörű gyermeket nevelt együtt boldogságban, ám ez a tragédia végleg elszakította őket egymástól. Most az özvegy bejelentést tett közzé: kiderült, mikor temetik Ádámot. A tiszaújvárosi robbanás körülményeit a hatóságok még vizsgálják. 

tiszaújvárosi robbanás
Fekete zászlóval emlékeztek a Molnál a tiszaújvárosi robbanás áldozatára Fotó: Bors

Tiszaújvárosi robbanás: utolsó útjára kísérik Ádámot

Korábban a Borsnak exkluzív interjút adott B. G. Dóra, az özvegy, aki elmondta, mi is történt a tragédia napján. Ádám reggel bement dolgozni, míg ő a kicsikkel gyereknapra ment. 

Amikor hallottuk a szirénákat, már tudtuk, hogy baj van 

– mondta korábban Dóra. – Ez után nem sokkal hívott a vezetőség és közölték, hogy a férjem elhunyt…Nem akartam elhinni.

Dóra szerint a párja nagyon jó szakember volt, műszakvezetőnek akarták előléptetni. Éppen ezért biztos benne, hogy nem ő hibázott. 

A gyerekeknek elmondtam, ők egy órán át csillapíthatatlanul sírtak. Pszichológussal is beszéltünk, hogy segítsen feldolgozni nekik. A kicsi most töltötte az 5-öt, míg a nagy 7 éves. Valamikor hintázni akarnak és mondják, hogy „meghalt apa”, én pedig nem tudok mit mondani rá.

tiszaújvárosi robbanás
Dóra a Borsnak beszélt először a tragédiáról Fotó: Bors

Akkor a családnak még nem engedték, hogy megnézzék Ádám testét. Most azonban az özvegy már arról adott hírt, hogy mikor temetik el a férjét. 

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy ... Ádám 2026. 05. 22. napján 36 éves korában elhunyt. Felejthetetlen halottunktól június 5-én 16 órakor veszünk végső búcsút a nagycsécsi temetőben. Drága emléke szívünkben él!

- közölte Dóra a Facebook-oldalán. 

tiszaújvárosi robbanás
Többen is megsérültek a detonációban Fotó: Facebook

Mások is megsérültek a robbanásban 

A tiszaújvárosi Mol üzemi robbanás május 22-én reggel 8 óra 47 perckor következett be. A detonációnak több sérültje is van, Ádám életét vesztette, míg több kollégáját kórházba szállították, egyiküket életveszélyes állapotban. Akkor a hatóságok ezt közölték: 
 

Öt könnyebb, első- és másodfokú égési sérüléseket szenvedett beteget szállítottak a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház traumatológiai ambulanciájára. 4 sérült kórházi ápolásra szorul, egy embert megfigyelés után várhatóan hazaengednek

 – tájékoztatott akkor a  vármegyei kórház. 

A hatóságok vizsgálják a robbanás körülményeit. 

 

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