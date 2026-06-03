Tiszaújvárosi robbanás: szívszorító bejelentést tett az özvegy, alighanem ez lesz élete legnehezebb napja

Mély gyásszal kell megküzdenie a tiszaújvárosi MOL Petrokémiai üzemi robbanás 36 éves áldozata családjának. Ádám és párja, Dóra két gyönyörű gyermeket nevelt együtt boldogságban, ám ez a tragédia végleg elszakította őket egymástól. Most az özvegy bejelentést tett közzé: kiderült, mikor temetik Ádámot. A tiszaújvárosi robbanás körülményeit a hatóságok még vizsgálják.

Fekete zászlóval emlékeztek a Molnál a tiszaújvárosi robbanás áldozatára Fotó: Bors

Tiszaújvárosi robbanás: utolsó útjára kísérik Ádámot

Korábban a Borsnak exkluzív interjút adott B. G. Dóra, az özvegy, aki elmondta, mi is történt a tragédia napján. Ádám reggel bement dolgozni, míg ő a kicsikkel gyereknapra ment.

Amikor hallottuk a szirénákat, már tudtuk, hogy baj van

– mondta korábban Dóra. – Ez után nem sokkal hívott a vezetőség és közölték, hogy a férjem elhunyt…Nem akartam elhinni.

Dóra szerint a párja nagyon jó szakember volt, műszakvezetőnek akarták előléptetni. Éppen ezért biztos benne, hogy nem ő hibázott.

A gyerekeknek elmondtam, ők egy órán át csillapíthatatlanul sírtak. Pszichológussal is beszéltünk, hogy segítsen feldolgozni nekik. A kicsi most töltötte az 5-öt, míg a nagy 7 éves. Valamikor hintázni akarnak és mondják, hogy „meghalt apa”, én pedig nem tudok mit mondani rá.

Dóra a Borsnak beszélt először a tragédiáról Fotó: Bors

Akkor a családnak még nem engedték, hogy megnézzék Ádám testét. Most azonban az özvegy már arról adott hírt, hogy mikor temetik el a férjét.

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy ... Ádám 2026. 05. 22. napján 36 éves korában elhunyt. Felejthetetlen halottunktól június 5-én 16 órakor veszünk végső búcsút a nagycsécsi temetőben. Drága emléke szívünkben él!

- közölte Dóra a Facebook-oldalán.

Többen is megsérültek a detonációban Fotó: Facebook

Mások is megsérültek a robbanásban

A tiszaújvárosi Mol üzemi robbanás május 22-én reggel 8 óra 47 perckor következett be. A detonációnak több sérültje is van, Ádám életét vesztette, míg több kollégáját kórházba szállították, egyiküket életveszélyes állapotban. Akkor a hatóságok ezt közölték:



Öt könnyebb, első- és másodfokú égési sérüléseket szenvedett beteget szállítottak a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház traumatológiai ambulanciájára. 4 sérült kórházi ápolásra szorul, egy embert megfigyelés után várhatóan hazaengednek

– tájékoztatott akkor a vármegyei kórház.

A hatóságok vizsgálják a robbanás körülményeit.