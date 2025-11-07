Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
Kőkemény retró kvíz: felismered őket? Gyerekkorunk kedvenc mesefigurái voltak

rajzfilm
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 07. 18:30
retro kvízekrajzfilmfigura
Ezeken a rajzfilmeken nőttünk fel, de emlékszel még minden szereplő nevére? Ez a retró kvíz szinte mindenkin kifog. Tedd próbára az emlékezeted!
Ripszám Boglárka
Ugorj fejest egy igazi retró utazásba! Ebben a kvízben újra találkozhatsz az ikonikus rajzfilmjeink szereplőivel. De vajon emlékszel a nevükre is? Készülj, mert nem lesz egyszerű.

Süsü a srákány retró rajzfilmek kvíz
Retró kvíz: felismered gyerekkorunk rajzfilmhőseit?

Milyen szép idők is voltak, amikor a vasárnap végét imádott meséink főcímdalaink első akkordjai jelezték. Ha most újra felidézzük őket, egyszerre önt el bennünket az öröm és a bú, hogy elmúltak azok a varázslatos idők. De a keserédes nosztalgiának így is mindig mosoly a vége.

Ezek a rajzfilmek ma igazi kincsnek számítanak. Tele voltak szívvel, humorral és kreativitással. Komoly filmes effektek és modern animációs technikák nélkül is képesek voltak elérni, hogy teljesen beleéljük magunkat a történetekbe. Együtt búslakodtunk Süsüvel, a híres egyfejűvel. Szinte a szomszéd szobából véltük hallani, ahogy Aladár, a Mézga család apró zsenije a következő találmányát tákolja – vagy ahogy épp nővérével civakodik, és hittük, hogy egyszer mi is elsétálunk majd a Futrinka utcához.

Reméljük sikerült egy kicsit beindítani az emlékezeted, mert ehhez a kvízhez szükséged lesz rá. De az is biztos, hogy eszedbe jut majd a képek láttán pár élmény, amit rég nem idéztél fel és mosolyt csal majd az arcodra.

Retró mese kvíz: felismered gyerekkorunk képernyőhőseit?

Készen állsz az időutazásra? Akkor irány a retró kvíz!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 11
Ki van a képen? (Mézga család)

Ugye neked is eszedbe jutott a fülbemászó dallam a kitöltés közben?

Nosztalgiázz még több retro kvízzel:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
