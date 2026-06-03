Ráncok ellen tű nélkül? Mutatjuk a fájdalommentes módszert, ami eltünteti az idő nyomait az arcodról

A kollagén szálas kezelés tűszúrás és fájdalom nélkül segít visszanyerni az arcbőr feszességét.

Ez a kíméletes kozmetikai eljárás látványosan simítja ki a felszíni vonalakat.

A kezelés ideális választás azoknak, akik természetes bőrfiatalítást keresnek.

A kollagén szálas, tű nélküli arckezelés egy olyan kozmetikai eljárás, amely belülről támogatja a bőr hidratáltságát és rugalmasságát. Ráadásul egy kellemes, szakértő kozmetikus által végzett szépítő kezelésről van szó. Molnár Melinda Nőszépítő szerint ez a módszer ideális választás a ráncok ellen, ha zavar a bőröd szárazsága vagy az arcod kontúrjainak változása, de inkább a kíméletes és biztonságos utat választanád.

Látványos eredmények a ráncok ellen: a kollagén szálak fájdalommentesen simulnak a bőrbe.

Fotó: Dragonna / shutterstock

Miért hatékony a makacs ráncok ellen?

A kollagén szálas arckezelés során speciális, bőrbe olvadó kollagén szálakat helyeznek a bőr felszínére, célzottan azokra a területekre, ahol a ráncok jobban látszanak. A kozmetikus hidrolizált mikrokollagén szálakkal dolgozik, amelyeket szérumokkal vagy aktivátorokkal old fel a bőrön. A kezelés célja, hogy a bőr hidratáltabbnak, teltebbnek és frissebbnek tűnjön. Molnár Melinda kozmetikus elmondása szerint a folyamat az arc kontúrjainak finomítását és a ráncok lágyítását is támogathatja, de a hatás mindig függ a bőr aktuális állapotától, az életkortól, az otthoni bőrápolástól és attól is, milyen rendszeresen ismétlik a kezelést.

Így zajlik a kezelés lépésről lépésre

A kezelés első része az alapos előkészítés. A kozmetikus letisztítja a bőrt, majd bőrtípusnak megfelelő hatóanyagokkal leradírozza, hogy a bőr befogadóbb legyen a következő lépésekre.

Ezután következik a kollagén szálak felhelyezése.

A hidrolizált mikrokollagén szálakat közvetlenül a ráncokba helyezzük. Ez precíz, figyelmes munkát igényel, mert a szálak elhelyezése befolyásolja, mely területeken lesz hangsúlyosabb a kezelés hatása

– magyarázza Molnár Melinda.

A következő lépés a bőrbe olvasztás. Ilyenkor speciális szérumok vagy aktivátorok segítségével a szálak feloldódnak, majd a kezelés ultrahangos hatóanyag-bevitellel folytatódik, ami segíti a kollagén és peptidek felszívódását. A folyamat végén arc- és dekoltázsmasszázs következik, amely lezárja a kezelést. Az egész alkalom nagyjából másfél órát vesz igénybe.