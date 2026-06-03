Érkezik az új Kiszel Tünde naptár! Már nem kell rá sokat várni

Kiszel Tünde naptára még mindig tarol! Rekordmennyiségben fogynak a 2026-os naptárak, amelyek hatalmas népszerűségnek örvendenek. A naptárak koronázatlan királynője minden évben valami újdonsággal lepi meg rajongóit, a márka pedig elképesztő módon nőtte ki magát az elmúlt évek során.

Kiszel Tünde 2027-es naptára hamarosan piacra kerül, immár 10 éve dolgozik együtt Budai Tibor fotóművésszel (Fotó: Bors)

Kiszel Tünde naptárát még sosem vásárolták meg ennyien

Kiszel Tünde 2026-os naptárának dedikálásán kígyózó sorokban állt a tömeg, a rajongók órákon keresztül várakoztak, hogy kedvenc naptárdívájuk személyesen dedikálja a legújabb kiadványt. Kiszel Tünde első naptárát 25 évvel ezelőtt adta ki, azóta pedig évről évre megújult fotósorozattal rukkol elő. Ikonikus naptáráért azonban nem csak az idősebb korosztály rajong, egyetemistáknak és középiskolások is eltökélt szándéka, hogy beszerezzék a naptárt, hogy utána egész évben a falukon lóghasson.

Kiszel Tünde most lapunknak árulta el, hogy érkezik a jövő évi, 2027-es naptára is, az újdonság pedig ezúttal sem marad el.

Nagy sikert arat még mindig a jubileumi naptár, rengetegen rendelek be. Természetesen jövőre is készülünk naptárral, aminek új tematikája lesz. Egyelőre ez még nem publikus, hogy pontosan milyen lesz, de annyit elmondhatok, hogy a 2027-es naptár is tele lesz izgalommal

– mesélte lapunknak a naptárdíva.

Senki sem csinál úgy naptárat, mint Kiszel Tünde!

Kiszel Tünde sokakat inspirált arra, hogy hozzá hasonlóan ők is adják ki dedikált naptárjukat, köztük Nagy Ő Virág, vagy éppen Bódi Sylvi is elgondolkodott az ötleten. Az azonban biztos, hogy senki sem csinálja úgy, mint Kiszel Tünde!

Én megmondom őszintén, örülök, hogy követőim akadtak, mert ez azt jelenti, hogy valamit jól csináltam, vagy jól csinálok, és hogy ez követendő példa lett mások számára. Többen próbálkoztak saját naptárral, de maximum egyszer vagy kétszer adtak ki naptárt. Ilyen sokáig viszont, hogy tényleg 25 éve, negyedszázada minden évben megjelenik a híres Kiszel Tünde naptár, ilyen nincs még egy

– mondta a médiaszemélyiség.