Kőkemény történelem kvíz a legjobbaknak – te vajon hány kérdésre tudsz hibátlanul válaszolni? 

Itt az idő, hogy próbára tedd a tudásod történelem kvízünkkel! Vajon hány évszámra emlékszel pontosan? Fogós kérdések következnek, ám a legtöbbjükre illik tudni a választ!
Ha te is annyira szereted a történelmet, mint mi, akkor ez a kvíz neked íródott! Most azonban az átlagos történelem tudásnál többre lesz szükséged, ebben a kvízben ugyanis olyan kérdéseket is felteszünk, amelyeken a legtöbben elbuknának az érettségin!
Mielőtt belecsapnánk a kvízbe, fussunk át pár történelmi érdekességet:
Készen állsz? Akkor induljon a kőkemény történelem kvíz!
Az alábbi videóból többet is megtudhatsz a történelemről:
