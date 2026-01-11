Fidesz-kongresszusDudás MikiHavazásTisza-Adó
Történelem kvíz kérdésein gondolkodó férfi körülötte kérdőjelekkel

Kőkemény történelem kvíz a legjobbaknak – Te vajon hány kérdésre tudsz hibátlanul válaszolni?

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 11. 17:30
Ez a kvíz minden történelem fanatikusnak kötelező! Tedd próbára a tudásod, és vágj bele történelem kvízünkbe hogy kiderüljön, valóban olyan okos vagy-e mint hiszed!
Kelemen Dorina
Itt az idő, hogy próbára tedd a tudásod történelem kvízünkkel! Vajon hány évszámra emlékszel pontosan? Fogós kérdések következnek, ám a legtöbbjükre illik tudni a választ!

Történelem kvízre készülő férfi könyvet tartva a kezében
Kőkemény történelem kvíz a legjobbaknak – te vajon hány kérdésre tudsz hibátlanul válaszolni? 
Fotó: 123RF
  • Ezt a történelem kvízt csak a múlt nagy tudói tudják hibátlanul kitölteni.
  • Az ősember valójában nem vadászott mammutokra.
  • Ha 7-ből legalább 6 kérdésre hibátlanul válaszolsz, akkor igazi történelem zseninek számítasz!

Kőkemény történelem kvíz az igazán művelteknek – most kiderül, mit tudsz!

Ha te is annyira szereted a történelmet, mint mi, akkor ez a kvíz neked íródott! Most azonban az átlagos történelem tudásnál többre lesz szükséged, ebben a kvízben ugyanis olyan kérdéseket is felteszünk, amelyeken a legtöbben elbuknának az érettségin! 

Mielőtt belecsapnánk a kvízbe, fussunk át pár történelmi érdekességet:

  • Habár a könyvek, mesék tele vannak mammutokra vadászó ősemberekkel, a valóságban nem nagyon vadászott a kor embere ekkora vadakra, hiszen nem volt meg neki a kellő fegyverzet. Az ősember inkább az elhullott állatokat kereste húsuk és bundájuk miatt.
  • Jean-Jacques Rousseau, a világhírű filozófus nem volt valami jó apa, mind az 5 gyerekét nevelőotthonba adta.
  • A leghosszabb háború Hollandia és a Scilly-szigetek között zajlott 1651-1986 között. Senki sem sérült meg.

Készen állsz? Akkor induljon a kőkemény történelem kvíz!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 7
Melyik évben foglalta el Hunyadi Mátyás Bécset?

Az alábbi videóból többet is megtudhatsz a történelemről:

Az alábbi történelem kvízeinket se hagyd ki:

 

