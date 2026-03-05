Risztov Éva: „A szüleim kéregettek” – megdöbbentő vallomást tett az olimpikon

Az olimpiai- és világbajnok úszónő úgy tűnik máris otthonosan mozog a Retro Rádió új műsorvezetőjeként. A Bochkor Gábor mellé érkező Risztov Éva könnyedén veszi az akadályokat, témái pedig egyre izgalmasabbak. A Bochkor-show ma reggeli adásában azonban egy igazán megdöbbentő vallomással érkezett az úszó.

Risztov Éva megdöbbentő vallomást tett: szüleinek köszönheti aranyérmeit (Fotó: Nemzeti Sport)

Risztov Éva családja miatt válhatott olimpikonná

Risztov Éva már sokszor beismerte, hogy mind karrierjében, mind magánéletében szülei jelentették számára a stabilitást és az igazi támaszt. Az olimpikon különleges kapcsolatot ápol édesanyjával, aki erőn felül teljesített, amikor lánya karrierjéről volt szó. Az úszónő bevallása szerint mindent, amit valaha elért, azt szüleinek, különösen édesanyjának köszönhet.

Édesanyám végigkísért öt éves korom óta, segített valóra váltani az álmaimat. A családomnak nagyon sok mindenről kellett lemondania miattam, és én ezt csak most felnőtt fejjel értettem meg igazán

– vallotta őszintén az úszóbajnok.

Risztov Éva igyekszik meghálálni szüleinek a rengeteg támogatást és segítséget, amit karrierje során kapott tőlük.

„100 százalékban édesanyámnak köszönhetem az érmeimet. A szüleim nem maguktól gondolták, hogy én valaha olimpiai bajnok leszek, én ezt gyerekként megálmodtam és ők elkezdtek hozzám igazodni."

Risztov Éva szülei kéregettek, amikor nem volt pénzük

A világbajnok úszó úgy fogalmazott, hogy szülei minden hajnalukat, hétvégéjüket és hétköznapjaikat arra áldozták, hogy úszóedzésekre vigyék.

Abban az időben nem volt a szüleimnek pénze edzőtáborra, ezért elmentek kéregetni emberekhez

– mesélte a megdöbbentő történetet Éva. Az olimpiai bajnok szerint ez a legnagyobb ajándék, amit kaphatott, hiszen a siker sosem volt garantált, ő mégis édesanyja abszolút bizalmát élvezte.

Édesanyja listát vezet kívánságairól

A ma reggeli Bochkor-show adásából kiderült kitől örökölte humorát és belevaló személyiségét a világbajnok. Risztov Éva édesanyja egy listát vezet azokról a dolgokról, amelyekkel lánya meghálálhatja neki az évek során nyújtott támogatást. Éva most fel is olvasta ezeket a kívánságokat:

„A lista, hogy ne szenvedjek hiányt” – kezdte az úszónő, a lista első pontjában pedig a következő áll: „Szemhéjplasztika mindkét szemre"

Én nagyon bírom, hogy valaki idős korban így foglalkozik a kinézettel

– mondta Bochkor Gábor, a kívánságok azonban itt még nem állnak meg, sőt egyre cifrábbak lettek.