Lezuhant egy repülőgép: ketten meghaltak, sok a sérült

Nem sokkal felszállás után lezuhant az algériai légierő egyik repülőgépe, két katona életét vesztette, négy pedig súlyosan megsérült - közölte csütörtökön az algériai védelmi minisztérium.
A tárca tájékoztatása szerint a BE 1900 típusú katonai szállítógép a hatfőnyi személyzettel a fedélzetén az Algírtól délre fekvő bufariki légibázisról szállt fel.
A négy sérültet súlyos állapotban szállították a központi katonai kórházba. A hatóságok vizsgálatot indítottak a baleset pontos körülményeinek felderítésére - írja az MTI.
