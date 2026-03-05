Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Adrián, Adorján névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Lezuhant egy repülőgép: ketten meghaltak, sok a sérült

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 05. 19:40
repülőgéplezuhanttragédia
A hatóságok vizsgálatot indítottak a baleset pontos körülményeinek felderítésére.

Nem sokkal felszállás után lezuhant az algériai légierő egyik repülőgépe, két katona életét vesztette, négy pedig súlyosan megsérült - közölte csütörtökön az algériai védelmi minisztérium.

Flashing,Lights,Of,The,Police,Car,Into,The,Checkpoint,In
A hatóságok vizsgálják a tragédia okát Fotó: Shutterstock

A tárca tájékoztatása szerint a BE 1900 típusú katonai szállítógép a hatfőnyi személyzettel a fedélzetén az Algírtól délre fekvő bufariki légibázisról szállt fel.

A négy sérültet súlyos állapotban szállították a központi katonai kórházba. A hatóságok vizsgálatot indítottak a baleset pontos körülményeinek felderítésére - írja az MTI.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu