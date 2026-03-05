Lezuhant egy repülőgép: ketten meghaltak, sok a sérült

Nem sokkal felszállás után lezuhant az algériai légierő egyik repülőgépe, két katona életét vesztette, négy pedig súlyosan megsérült - közölte csütörtökön az algériai védelmi minisztérium.

A hatóságok vizsgálják a tragédia okát Fotó: Shutterstock

A tárca tájékoztatása szerint a BE 1900 típusú katonai szállítógép a hatfőnyi személyzettel a fedélzetén az Algírtól délre fekvő bufariki légibázisról szállt fel.

A négy sérültet súlyos állapotban szállították a központi katonai kórházba. A hatóságok vizsgálatot indítottak a baleset pontos körülményeinek felderítésére - írja az MTI.