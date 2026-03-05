Oszter Alexandra a nehéz időszak közepette is előre tekint: őszintén vallott édesanyja állapotáról

Van az a pillanat, amikor az ember egyszerre érzi a múlt súlyát és a jövő ígéretét. Oszter Sándor lánya, Oszter Alexandra most ilyen időszakot él. A diósjenői birtok újra megtelik élettel: készül az alkotótábor, gyerekek érkeznek majd festeni, rajzolni, zenét hallgatni. Miközben azonban az egyik oldalon színek és nevetés születik, a másikon ott a csendes aggodalom – édesanyja egészsége miatt.

Bár Oszter Sándor több mint 4 éve ment el, Oszter Alexandra édesanyja nehéz időszakot él azóta is (Markovics Gábor)

Oszter Alexandra birtoka hangos lesz a gyerekzsivajtól nyáron

A művésznő számára a tábor nem új keletű ötlet: „Szervezés alatt van az alkotótábor. Még apukám élt, amikor csináltunk ilyen gyerekfoglalkozásokat nyáron a birtokon” – idézi fel. A kezdeményezés számára személyes ügy: egyszerre tisztelgés az édesapja emléke előtt és hitvallás a művészet erejéről.

Mindig szervezek kreatív foglalkozásokat, lesz velem egy pedagógus kolléga, akivel együtt csináljuk. A középpontban a rajzolás és a festészet áll

– árulta el. De itt nem csupán arról van szó, hogy a gyerekek ecsetet ragadnak. Alexandra tudatos szemléletet szeretne átadni: „Mi az akadémiai alapokra törekszünk: a megfigyelésre, a látás kialakítására, ami igazából a művészet alapja. Megismertetjük például híresebb művekkel a gyerekeket játékos formában, egy kis komolyzenét is hallgatunk. Ez egy összművészeti foglalkozás” – szögezte le.

Oszter Alexandra édesapja igazi ikon volt, nem véletlenül hagyott maga után nagy űrt (Fotó: hot! magazin/archív)

Fia racionális alkat

Otthon közben másfajta dinamika működik. Oszter Alexandra fia, Axelo, már most karakteres személyiség: „Ő a racionális oldalát képviseli a családnak abszolút, bár nekem is van racionális oldalam, hiszen muszáj ehhez a világhoz alkalmazkodni” – mondta mosolyogva. A mondat egyszerre könnyed és beszédes: a művészi érzékenység mellé tudatosság is társul.

Édesanyja állapota törékeny...

A derű mögött azonban ott húzódik a családi aggodalom. Édesanyja, Failoni Donatella állapota továbbra is törékeny. Amikor elértük, szűkszavúan csak ennyit mondott: „Nem vagyok jól.” Alexandra sem tagadta a helyzet súlyát. „Anyukám törékeny állapotban van” – fogalmazott visszafogott méltósággal. A mondatban benne van minden: a féltés, az erőtartalék és az a csendes elszántság, amellyel próbálják a mindennapokat egyensúlyban tartani.