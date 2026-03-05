Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Oszter Alexandra a nehéz időszak közepette is előre tekint: őszintén vallott édesanyja állapotáról

Failoni Donatella
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 05. 20:00
oszter alexandraalkotótáborOszter Sándorbirtok
A diósjenői birtokon újra gyereknevetés és festékillat lengi be a levegőt, miközben a háttérben csendes családi aggodalom árnyékolja be a mindennapokat. Oszter Alexandra egyszerre építi tovább édesapja örökségét az alkotótáborokkal, és áll helyt törékeny állapotú édesanyja mellett.

Van az a pillanat, amikor az ember egyszerre érzi a múlt súlyát és a jövő ígéretét. Oszter Sándor lánya, Oszter Alexandra most ilyen időszakot él. A diósjenői birtok újra megtelik élettel: készül az alkotótábor, gyerekek érkeznek majd festeni, rajzolni, zenét hallgatni. Miközben azonban az egyik oldalon színek és nevetés születik, a másikon ott a csendes aggodalom – édesanyja egészsége miatt.

Hot feltöltés Oszter Alexandra: "Apu pontosan tudta, mikor megy majd el"
Bár Oszter Sándor több mint 4 éve ment el, Oszter Alexandra édesanyja nehéz időszakot él azóta is (Markovics Gábor)

Oszter Alexandra birtoka hangos lesz a gyerekzsivajtól nyáron

A művésznő számára a tábor nem új keletű ötlet: „Szervezés alatt van az alkotótábor. Még apukám élt, amikor csináltunk ilyen gyerekfoglalkozásokat nyáron a birtokon” – idézi fel. A kezdeményezés számára személyes ügy: egyszerre tisztelgés az édesapja emléke előtt és hitvallás a művészet erejéről.

Mindig szervezek kreatív foglalkozásokat, lesz velem egy pedagógus kolléga, akivel együtt csináljuk. A középpontban a rajzolás és a festészet áll

 – árulta el. De itt nem csupán arról van szó, hogy a gyerekek ecsetet ragadnak. Alexandra tudatos szemléletet szeretne átadni: „Mi az akadémiai alapokra törekszünk: a megfigyelésre, a látás kialakítására, ami igazából a művészet alapja. Megismertetjük például híresebb művekkel a gyerekeket játékos formában, egy kis komolyzenét is hallgatunk. Ez egy összművészeti foglalkozás” – szögezte le.

Oszter Alexandra édesapja nagy űrt hagyott maga után.
Oszter Alexandra édesapja igazi ikon volt, nem véletlenül hagyott maga után nagy űrt (Fotó: hot! magazin/archív)

Fia racionális alkat

Otthon közben másfajta dinamika működik. Oszter Alexandra fia, Axelo, már most karakteres személyiség: „Ő a racionális oldalát képviseli a családnak abszolút, bár nekem is van racionális oldalam, hiszen muszáj ehhez a világhoz alkalmazkodni” – mondta mosolyogva. A mondat egyszerre könnyed és beszédes: a művészi érzékenység mellé tudatosság is társul.

Édesanyja állapota törékeny...

A derű mögött azonban ott húzódik a családi aggodalom. Édesanyja, Failoni Donatella állapota továbbra is törékeny. Amikor elértük, szűkszavúan csak ennyit mondott: „Nem vagyok jól.” Alexandra sem tagadta a helyzet súlyát. „Anyukám törékeny állapotban van” – fogalmazott visszafogott méltósággal. A mondatban benne van minden: a féltés, az erőtartalék és az a csendes elszántság, amellyel próbálják a mindennapokat egyensúlyban tartani.

Oszter Alexandra művészetterápivál gyógyítja be a sebeket.
Oszter Alexandra a művészet erejével igyekszik gyógyulni és gyógyítani (Fotó: hot! magazin/Markovics Gábor)

A művészet mindenen átsegít

A birtokon tehát egyszerre van jelen múlt és jelen, öröm és aggodalom. Festék illata keveredik az emlékekkel, gyereknevetés a halk sóhajokkal. Oszter Alexandra mégis építkezik tovább – művészetben, közösségben, családban. Talán éppen ez az igazi alkotás: amikor az ember a nehézségek közepette is képes életet vinni a térbe, és hinni abban, hogy a színek egyszer mindig erősebbek lesznek az árnyékoknál.

 

