Történelmi kvízben szereplő kép egy régi könyvről és egy vörös pennáról

Te mennyire ismered a főbb történelmi évszámokat? Teszteld kvízünkben

történelem kvízek
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 16. 14:15
Szeretted a törit a suliban? Akkor itt az idő, hogy próbára tedd a memóriád és töltsd ki a kvízünket, hogy kiderüljön, mennyire vagy otthon a történelmi évszámokban!
Kelemen Dorina
  • Nyolckérdéses kvízben tesztelheted a történelmi évszámokkal kapcsolatos tudásod.
  • A kvízben többek között a második világháborút érintő kérdések is szerepelnek.
  • A teszthez elárulunk pár érdekességet az egyik legnagyobb második világháborús katasztrófáról, Hirosima és Nagaszaki bombázásáról.

Legyen szó királyok törvényeiről, világháborúkról vagy éppen Magyarország uniós csatlakozásáról, a történelmi események egytől egyig formálták a világunkat. Ahhoz, hogy igazán megértsük a mindennapi életünk működését, érdemes tisztában lennünk a gyökereinkkel, néha pedig az sem árt, ha néhány lényegi fordulópont pontos idejét is ismerjük. Lássuk, te mennyire emlékszel a régi történelemórákon tanult évszámokra! Mielőtt azonban kitöltenéd a kvízünket, olvass el néhány érdekességet Hirosima és Nagaszaki második világháborús bombázásáról, amelyről szintén találsz kérdést a kvízünkben!

Történelmi kvíz válaszain gondolkodó férfi és nő
A történelmi évszámok kvíz: ezekre a kérdésekre ciki, ha nem tudod a választ.
Fotó: 123RF

Történelmi évszámok kvíz – te mennyire ismered a világ legfőbb eseményeinek idejét?

Mint azt ígértük, a történelem kvíz megkezdése előtt hoztunk pár érdekességet az egyik kérdésünket érintő témakörről, Hirosima és Nagaszaki második világháborús bombázásáról. Te már ismerted a következő részleteket?

  • Az atombombák összköltsége kb. 10 milliárd dollár volt, ami az összes, második világháború alatt használt amerikai bombák értékének kb. harmada volt.
  • Kiotót is felvették a célpontok közé, de végül politikai és személyes okok miatt (Henry Stimson hadügyminiszter kedvelte a várost) nem dobták le ott az atombombát.
  • A háború előtt az amerikai repülők 63 millió röplapot szórtak le Japán felett, melyek figyelmeztették a lakosságot a közelgő pusztító légitámadásokra.
  • A hirosimai „Little Boy” bomba kb. 240 méterrel tévesztette el a kitűzött célpontot, és a robbanáskor kb. 70 ezer-80 ezer ember azonnal meghalt.
  • Hirosima virága hivatalosan a leander lett, mert ez a növény volt az első, amely 1946 nyarán virágozni kezdett a radioaktív romok között.

A rövidke bemelegítő után következzen kőkemény kvízünk a történelmi évszámokból! Készen állsz? Akkor vágj bele!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
Mikor írták alá a trianoni békeszerződést?

Az alábbi videón Hirosima bombázását láthatod:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
