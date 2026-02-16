Te mennyire ismered a főbb történelmi évszámokat? Teszteld kvízünkben

Nyolckérdéses kvízben tesztelheted a történelmi évszámokkal kapcsolatos tudásod.

A kvízben többek között a második világháborút érintő kérdések is szerepelnek.

A teszthez elárulunk pár érdekességet az egyik legnagyobb második világháborús katasztrófáról, Hirosima és Nagaszaki bombázásáról.

Legyen szó királyok törvényeiről, világháborúkról vagy éppen Magyarország uniós csatlakozásáról, a történelmi események egytől egyig formálták a világunkat. Ahhoz, hogy igazán megértsük a mindennapi életünk működését, érdemes tisztában lennünk a gyökereinkkel, néha pedig az sem árt, ha néhány lényegi fordulópont pontos idejét is ismerjük. Lássuk, te mennyire emlékszel a régi történelemórákon tanult évszámokra! Mielőtt azonban kitöltenéd a kvízünket, olvass el néhány érdekességet Hirosima és Nagaszaki második világháborús bombázásáról, amelyről szintén találsz kérdést a kvízünkben!

A történelmi évszámok kvíz: ezekre a kérdésekre ciki, ha nem tudod a választ.

Fotó: 123RF

Történelmi évszámok kvíz – te mennyire ismered a világ legfőbb eseményeinek idejét?

Mint azt ígértük, a történelem kvíz megkezdése előtt hoztunk pár érdekességet az egyik kérdésünket érintő témakörről, Hirosima és Nagaszaki második világháborús bombázásáról. Te már ismerted a következő részleteket?

Az atombombák összköltsége kb. 10 milliárd dollár volt, ami az összes, második világháború alatt használt amerikai bombák értékének kb. harmada volt.

Kiotót is felvették a célpontok közé, de végül politikai és személyes okok miatt (Henry Stimson hadügyminiszter kedvelte a várost) nem dobták le ott az atombombát.

A háború előtt az amerikai repülők 63 millió röplapot szórtak le Japán felett, melyek figyelmeztették a lakosságot a közelgő pusztító légitámadásokra.

A hirosimai „Little Boy” bomba kb. 240 méterrel tévesztette el a kitűzött célpontot, és a robbanáskor kb. 70 ezer-80 ezer ember azonnal meghalt.

Hirosima virága hivatalosan a leander lett, mert ez a növény volt az első, amely 1946 nyarán virágozni kezdett a radioaktív romok között.

A rövidke bemelegítő után következzen kőkemény kvízünk a történelmi évszámokból! Készen állsz? Akkor vágj bele!