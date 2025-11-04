Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Károly névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
103 éve fedezte fel Howard Carter Tutanhamon sírját

Hány embert ölt meg Tutanhamon átka? 103 éve fedezte fel Howard Carter a hírneves fáraósírt

egyiptológia
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 04. 20:15
Királyok VölgyeTutanhamon sírjaHoward Carter
103 éve fedezte fel Howard Carter a világ leghíresebb régészeti leletét. Tutanhamon sírja azóta is élénken foglalkoztatja a közvéleményt, a hozzá kapcsolódó „fáraó átka” pedig misztikus legendákat szőtt a felfedezés köré – de valóban létezik az átok? Ennek jártunk utána.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

1922. november 4-e jelentős dátum a régészetben – ezen a napon fedezte fel ugyanis Howard Carter brit régész Tutanhamon fáraó sírját az egyiptomi Királyok völgyében. A felfedezés azért is volt jelentős, mivel ez volt az egyetlen érintetlen királysír, amelyet a XX. századig feltártak. Howard Carter mielőtt rálelt volna a páratlan leletre, a brit hírszerzésnek dolgozott. Már ez is elég pikáns, de a felfedezést számtalan furcsa titok, haláleset, rejtély és misztikum követte. Cikkünkben ezek nyomába eredünk.

Howard Carter Tutanhamon koporsójával
Howard Carter Tutanhamon legbelső koporsóján dolgozik
Forrás: wikipedia

Tutanhamon, a beteges fáraó

Előbb azonban ismerjük meg a csodálatos felfedezést. Tutanhamon – aki maga nem volt egy jelentős egyiptomi fáraó – a Kr. e. XIV. században uralkodott, alig kilenc esztendeig, és halála idején nem volt több, mint 18 esztendős. Tutanhamon a belterjes házasságok következtében – szülei testvérek voltak – számos testi fogyatékosságtól szenvedett: dongalába, farkastorka, hormonális problémák következtében kialakult nőies testalkata volt, emellett többször is átesett a malárián, és sarlós vérszegénységben is szenvedhetett, amely gyakori rohamokat okozhatott. Járását segíthette az a 130 sétabot is, amelyet Carter a sírjában talált. Halálát feltehetően egy súlyos szekérbaleset okozhatta, amely során bordái és medencéje is súlyosan megsérült.

Tutanhamon trónszékénak háttámlája
Tutanhamon trónjának háttámlája, amelyen az uralkodó, és testvér-felesége, Ankheszenamon látható az Aton napkoronggal, amely még Tutanhamon urakodásának elejét jelezte
Fotó: wikipedia

Ami az uralkodását illeti, igyekezett apja, Ehnaton vallási rendelkezéseit visszavonni, Amarna után a fővárost visszahelyezte Thébába, és Aton helyett ismét Ámon lett a főisten. Azonban Egyiptom továbbra is gyenge és zavaros volt politikailag és gazdaságilag. Hírnevét tehát elsősorban annak köszönheti, hogy az ő sírja volt az egyetlen, amelyet sértetlen állapotban tártak fel, enélkül az egyiptológusokon kívül feltehetőleg alig ismerné valaki a fiatal fáraó nevét is.

Tutanhamon sírjának összezsúfolt tárgyai
A híres sír, amelynek elrendezése szokatlan volt: Carter és csapata összezsúfolva találta a tárgyakat, amely arra enged következtetni, hogy az uralkodót eredetileg nem ide akarták temetni
Fotó: wikipedia

Carter és híres felfedezése

Howard Carter évekig hiába kutatott a Királyok völgyében, patrónusa, Lord Carnarvon már a kutatások leállítását fontolgatta, amikor még egy utolsó próbát tettek. 1922. november 4-én, miután rábukkantak a ma KV62 jelölésű sírba vezető lépcsősorra, végre siker koronázta erőfeszítéseiket. Amint a brit régész belesebb a több mint 3000 éven át sértetlenül hagyott sírboltba, „csodálatos dolgokat” pillantott meg. Odabent ötezernél is több temetkezési tárgy hevert: többek között Tutanhamon arany temetkezési maszkja – amely a 2025. november 1-jén megnyílt Nagy Egyiptomi Múzeum legékesebb műtárgya – uralkodói trón, harci szekér, ékszerek és a korábban említett sétabotok.

A Királyok völgye 1922-ben, amikor megtalálták Tutanhamon sírját
A Királyok völgye 1922-ben, Tutanhamon sírját végül a völgyön átvezető főút közelében, jobbra középen találták meg
Fotó: wikipedia

A sír feltárása több mint nyolc éven keresztül zajlott, aprólékos gonddal dokumentálva a leleteket. A sír jelenleg is látogatható – külön belépődíj megfizetése után.

A fáraó átka – valóban átok lenne?

Az első szakmai sikerek után azonban egyre több megmagyarázhatatlan, rejtélyes haláleset történt, melyek egytől egyig kapcsolatban álltak Tutanhamon sírjának felnyitásával, amely miatt egyre többen kezdtek a fáraó átkáról suttogni. A mítoszt Lord Carnarvon 1923-as halála indította útjára, aki egy szúnyogcsípés következtében fellépő vérmérgezés miatt halt meg, alig egy évvel a sír felnyitása után. Halála idején Kairóban áramszünet volt, amely további misztikus pletykákra adott okot. A hírt felkapta a The Times, a Daily Mail, amelyek mind „a fáraó átkának” szenzációhajhász narratíváját erősítették.

Lord Carnarvon, Howard Carter patrónusa
Lord Carnarvon, aki tüdőgyulladássá súlyosbodott vérmérgezésben halt meg  a kairói Continental-Savoy Hotelben
Fotó: wikipedia

Ezt követően még legalább 7 (más források szerint akár 11) különböző, a sír felnyitásával összefüggésbe hozható személy halálát is a fáraó átkának rovására írták. A legismertebb esetek egyike George Jay Gould amerikai milliárdos halála volt 1923-ban, aki miután ellátogatott Tutanhamon sírjához, lázas lett, majd május 16-án tüdőgyulladásban elhunyt. Sir Archibald Douglas-Reid radiológus, aki Tutanhamon múmiájának röntgenezését végezte, 1924. január 15-én, 53 évesen halt meg, valójában a röntgensugárzás által okozott szövődményekben.

Howard Carter Tutanhamon sírját tanulmányozzák
Howard Carter, Arthur Callender és egy egyiptomi munkás a Tutanhamon szarkofágját körülvevő nyitott szentélyeket tanulmányozzák 1924-ben
Forrás: wikipedia

Három további, 1923-ban, és még egy 1924-ben bekövetkezett haláleset is a misztikus rejtélyeket hizlalta – Ali Kamel Fahmit, Audrey Herbert, Woolf Joelt, illetve Lee Stack – azonban ezek az esetek gyilkosság, valamint fogászati kezelés következtében fellépő vérmérgezés általi halálokok voltak. A fáraó átkának mítoszát valójában a média kapta fel, erősítette tovább, alkalmanként túlzó, vagy pontatlan információkkal fűszerezve az egyes eseteket.

Valójában mi történhetett?

A gyakori haláleseteknek természetesen tudományos magyarázatai is vannak. Lord Carnarvon halála idején 56 éves volt, amely ugyan nem magas kor, de a lord beteg volt, aki éppen orvosai javaslatára töltötte a teleket a szárazabb, meleg éghajlatú Egyiptomban.

turisták Tutanhamon sírjánál 1923-ban
Tutanhamon sírja azonnal turisztikai attrakció lett: már 1923-ban hosszú sorok kígyóztak, hogy megnézzék a 3000 éves sírkamrát
Forrás: wikipedia

Egészen biztos, hogy a fáraó sírjában talált Aspergillus niger és más gombák penészspóráinak belégzése veszélyes volt, különösen, ha valaki tüdőbetegségben szenved. Ugyanez vonatkozik a tüdőgyulladásban elhunyt George Jay Gould halálára is. Az úgy nevezett „nocebo” effektus pszichológiai hatása is közrejátszhatott a halálozásokban: ez esetben, ha valaki hisz az átokban, komoly stresszt, egészségkárosodást okozhat, amely egy meglévő betegséget felerősítve végzetes is lehet.

Tutanhamon sírjának vizsgálata
Douglas Derry az első bemetszést végzi Tutanhamon múmiájának vizsgálata során, amelyet többen is figyeltek, köztük Carter (nagyítóval) is
Fotó: wikipedia

Ugyanakkor a halálesetek időben elhúzódva történtek – Howard Carter például tizenhét évvel a sír felnyitása után, 1939-ben, 65 éves korában hunyt el szívelégtelenséggel kísért nyirokcsomó-daganatban – így az esetek statisztikailag nem kiugróak, véletlen egybeeséseknek is tekinthetőek.

Carter munkássága ellenére nem részesült hivatalos elismerésben, a sír világhírnevet szerzett felfedezése azonban új korszakot nyitott az egyiptológiában, míg szerencsétlen, beteges Tutanhamon rövid uralkodása ellenére ha életében nem is, halálában a legismertebb fáraó lett.

Az alábbi videóból még többet tudhatsz meg Tutanhamon sírjáról:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu