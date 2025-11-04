Hány embert ölt meg Tutanhamon átka? 103 éve fedezte fel Howard Carter a hírneves fáraósírt

1922. november 4-e jelentős dátum a régészetben – ezen a napon fedezte fel ugyanis Howard Carter brit régész Tutanhamon fáraó sírját az egyiptomi Királyok völgyében. A felfedezés azért is volt jelentős, mivel ez volt az egyetlen érintetlen királysír, amelyet a XX. századig feltártak. Howard Carter mielőtt rálelt volna a páratlan leletre, a brit hírszerzésnek dolgozott. Már ez is elég pikáns, de a felfedezést számtalan furcsa titok, haláleset, rejtély és misztikum követte. Cikkünkben ezek nyomába eredünk.

Howard Carter Tutanhamon legbelső koporsóján dolgozik

Forrás: wikipedia

Tutanhamon, a beteges fáraó

Előbb azonban ismerjük meg a csodálatos felfedezést. Tutanhamon – aki maga nem volt egy jelentős egyiptomi fáraó – a Kr. e. XIV. században uralkodott, alig kilenc esztendeig, és halála idején nem volt több, mint 18 esztendős. Tutanhamon a belterjes házasságok következtében – szülei testvérek voltak – számos testi fogyatékosságtól szenvedett: dongalába, farkastorka, hormonális problémák következtében kialakult nőies testalkata volt, emellett többször is átesett a malárián, és sarlós vérszegénységben is szenvedhetett, amely gyakori rohamokat okozhatott. Járását segíthette az a 130 sétabot is, amelyet Carter a sírjában talált. Halálát feltehetően egy súlyos szekérbaleset okozhatta, amely során bordái és medencéje is súlyosan megsérült.

Tutanhamon trónjának háttámlája, amelyen az uralkodó, és testvér-felesége, Ankheszenamon látható az Aton napkoronggal, amely még Tutanhamon urakodásának elejét jelezte

Fotó: wikipedia

Ami az uralkodását illeti, igyekezett apja, Ehnaton vallási rendelkezéseit visszavonni, Amarna után a fővárost visszahelyezte Thébába, és Aton helyett ismét Ámon lett a főisten. Azonban Egyiptom továbbra is gyenge és zavaros volt politikailag és gazdaságilag. Hírnevét tehát elsősorban annak köszönheti, hogy az ő sírja volt az egyetlen, amelyet sértetlen állapotban tártak fel, enélkül az egyiptológusokon kívül feltehetőleg alig ismerné valaki a fiatal fáraó nevét is.

A híres sír, amelynek elrendezése szokatlan volt: Carter és csapata összezsúfolva találta a tárgyakat, amely arra enged következtetni, hogy az uralkodót eredetileg nem ide akarták temetni

Fotó: wikipedia

Carter és híres felfedezése

Howard Carter évekig hiába kutatott a Királyok völgyében, patrónusa, Lord Carnarvon már a kutatások leállítását fontolgatta, amikor még egy utolsó próbát tettek. 1922. november 4-én, miután rábukkantak a ma KV62 jelölésű sírba vezető lépcsősorra, végre siker koronázta erőfeszítéseiket. Amint a brit régész belesebb a több mint 3000 éven át sértetlenül hagyott sírboltba, „csodálatos dolgokat” pillantott meg. Odabent ötezernél is több temetkezési tárgy hevert: többek között Tutanhamon arany temetkezési maszkja – amely a 2025. november 1-jén megnyílt Nagy Egyiptomi Múzeum legékesebb műtárgya – uralkodói trón, harci szekér, ékszerek és a korábban említett sétabotok.