Szívszorító vallomás: szörnyű betegséggel küzd a Manchester City volt csapatkapitánya

Manchester City
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 05. 19:55
kapitánylegenda
Őszintén beszélt. Ezzel küzd a Manchester City legendája.

A Manchester City korábbi csapatkapitánya, Andy Morrison megható videóban jelentette be, hogy Ramsay Hunt‑szindrómával diagnosztizálták. Az 55 éves egykori labdarúgó a közösségi médiában osztotta meg a hírt, és azt mondta: mindent megtesz azért, hogy legyőzze a betegséget.

Manchester City
Beteg a Manchester City korábbi klasszisa. Fotó:  Unsplash

Beteg a Manchester City sztárja

Morrison az X közösségi oldalon közzétett videóban beszélt állapotáról. Elmondta, hogy kilenc nappal korábban állapították meg nála a Ramsay Hunt‑szindrómát, amely egy vírus által kiváltott idegrendszeri betegség, és az arc idegeit érinti.

A volt futballista szerint a felépülés akár hat‑nyolc hétig, de akár egy évnél tovább is eltarthat. Hozzátette: az orvosok szerint körülbelül 70 százalék esély van a teljes gyógyulásra.

Túl fogok jutni ezen. Ez a kilencedik nap, és talán ez volt eddig a legnehezebb

– mondta a videóban, hozzátéve, hogy időről időre jelentkezni fog, hogy beszámoljon az állapotáról.

Andy Morrison 1998‑ban igazolt a Manchester Cityhez a Huddersfield Towntól, és összesen 37 mérkőzésen lépett pályára a klub színeiben. Tagja volt annak a csapatnak, amely az 1998-99‑es szezonban feljutott az akkori Division One‑ba, majd a következő idényben a Premier League‑be is kivívta a feljutást.

A betegségről szóló bejelentés után számos korábbi klub és játékos üzent neki támogatást. A Connah’s Quay Nomads, a Plymouth Argyle és a Blackpool is gyors felépülést kívánt az egykori csapatkapitánynak - tudta meg a Mirror.

 

