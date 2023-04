55 éves a Mézga család, különleges kulisszatitkokat fedett fel Ternovszky Béla a Borsnak

Az állami megrendelésre készült családi filmsorozat, a Mézga család az egyik legnépszerűbb magyar televíziós rajzfilmsorozat volt az 1960-as, '70-es és '80-as években. De a 2004-es ismétlés alkalmával is mintegy félmillióan nézték. Világszerte emberek milliói imádták, hiszen Németországtól Kubán keresztül Hollandiáig hatalmas sikerrel vetítették a tévécsatornák.

Mindenki imádta a Mézga családot Fotó: Bors

Különleges időszak

A nem várt népszerűség az alkotókat lepte meg a legjobban.

Átütő siker volt! Még most sem tudom minek volt ez köszönhető, habár igaz, a Pannónia Filmstúdió akkoriban ontotta magából a sikergyanús rajzfilmeket! Egy igazán termékeny, és megismételhetetlen időszak volt ez!

– kezdte nosztalgikus hangulatban a Kossuth- és Balázs Béla díjas művész, Ternovszky Béla, aki kezdetben mint animátor, majd Nepp józsef társrendezője ként, Romhányi József dialógíróval együtt készítették a különleges családról szóló sorozatot.

Az alkotókat is meglepte a Mézga család sikere Fotó: Németh András Péter

Élet a büfében

Nem csupán Mézgáék miatt voltak különlegesek ezek az évek, hanem csakhamar kiderült, hogy a Pannónia falain belül dolgozók szintén összetartó közösségként működtek.

Imádtuk és tiszteltük egymást a kollégáimmal. Persze, ment a viccelődés, a humorizálás. Nagy élet zajlott a büfében, akár Mézgáék, mi alkotók is egy nagy család voltunk

– mesélte kiérezhető meghatódottsággal a hangjában Ternovszky, ki máig visszasírja a régi, Pannóniás hangulatot.

„Maradandót alkottunk”

A legfőbb karaktereket Nepp József, a sorozat atyja találta ki, az első rajzokkal is Nepp Dodi (ahogyan a kollégáig hívták) állt elő.

– Mézga Géza, Paula, Aladár és Kriszta és a többiek is az ő figurái lényegében. A történeteket is nagyrészt Dodi írta, azonban a máig élő dialógusokhoz az akkor már befutott Romhányit kértük fel, aki nagyon is jól jeleskedett a feladatban. A konkrét gyártás részénél kapcsolódtam bele a folyamatokba, amit igazán élveztünk 4 évadon át! Az, hogy pár évvel ezelőtt is játszotta a televízió, és rengeteg nézőt ültet még mindig le a tévé elé, az sokatmondó. Számomra azt mondja, hogy értékeset, maradandót alkottunk, egyszerűen nem öregszik a film. Nem úgy, mint mi, akik közben meg is fogyatkoztunk jó néhányan – szólt a Macskafogó rendezője, Ternovszky Béla.

Fotó: Bors

Érdekesség, hogy olyan színészi kvalitások adták a hangjukat a mesefiguráknak, mint Harkányi Endre Mézga Géza bőrébe bújva, vagy Földessy Margit, Győri Ilona, vagy Geszti Péter, mint a Aladár és Haumann Petra, akit Krisztaként hallhattunk.