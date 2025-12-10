Nagy retró mesekvíz: mennyire emlékszel Vukra, a magyarok kedvenc rókájára? Tedd próbára tudásod

Itt az idő egy kis nosztalgiázásra gyermekkorod egy apró, de felejthetetlen élményéről! 1981-ben, ezen a napon mutatták be a magyar rajzfilmtörténet egyik, ha nem a legmeghatározóbb darabját, kis Vuk bájos történetét, ami a mai napig nagyon népszerű. Töltsd ki legújabb retró mesekvízünket és derítsd ki, mennyire emlékszel még erre a megunhatatlan klasszikusra!

Retró mesekvíz: emlékszel még Vuk kalandjainak minden részletére? / Fotó: IMDB

December 10-én 44 éve mutatták be a Vukot.

Dargay Attila meséje a magyar rajzfilmtörténet egyik legfontosabb alkotásává vált.

A mesekvíz kitöltésével letesztelheted, mennyire emlékszel még a ravasz kisróka történetére.

Nagy retró mesekvíz: 44 éve mutatták be a Vuk című klasszikussá vált rajzfilmet

1981. december 10-én egy igazán különleges alkotás került a magyar képernyőkre. Egy olyan történet, amelyben egy kis róka szemén keresztül tanulhattunk a természet és az ember kapcsolatáról, a család fontosságáról, a veszteség fájdalmáról és az újrakezdésről is.

Mindezt Fekete István regényének alapjaira építve vitte vászonra Dargay Attila, a Balázs Béla-díjas magyar rajzfilmrendező, akinek olyan alkotásokat köszönhetünk még, mint a Lúdas Matyi, Az erdő kapitánya vagy a Szaffi. Szerethető karakterei és tanulságos történetei a magyar gyerekek életének meghatározó részévé váltak.

A kíváncsi, ravasz, de imádnivaló kisróka, Vuk tanmeséje is közéjük tartozik. Története talán az egyik legmeghatározóbb meséje lett a magyar rajfilmtörténetnek.

Dargay Attila emlékére és a magyar gyermekek, és persze felnőttek legnagyobb örömére egy Vuk mesejátszóteret is létrehoztak a Gellért-hegyen. Az évforduló alkalmából ide is érdemes lehet ellátogatni, hogy a mostani generáció gyermekei is megismerjék ezt a felejthetetlen és megindító alkotást, amelyet Fekete Istvánnak és Dargay Attilának köszönhetünk!

Látogassátok meg a Vuk mesejátszóteret Budapesten, a Gellért-hegyen! / Fotó: imdb

Retró mesekvíz: te mi mindenre emlékszel Vuk történetéből?

Ha pedig már az emlékezésnél tartunk, itt az idő, hogy leporold gyermekkori emlékeidet, és te is próbára tedd a memóriádat! Elevenítsd fel velünk kedvenc gyermekkori emlékeidet Vuk történetével és válaszolj az alábbi retró mesekvíz kérdéseire! Sok sikert!