Nagy retró mesekvíz: mennyire emlékszel Vukra, a magyarok kedvenc rókájára? Tedd próbára tudásod

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 10. 14:00
Ma 44 éve mutatták be azt a szívhez szóló magyar rajzfilmet, amely sokunk gyermekkorának egyik legmeghatározóbb filmes élménye volt. Idézd fel velünk Vuk, a fürge lábú róka történetét! Töltsd ki az alábbi retró mesekvízünket és derítsd ki, mennyire emlékszel még a részletekre!
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Itt az idő egy kis nosztalgiázásra gyermekkorod egy apró, de felejthetetlen élményéről! 1981-ben, ezen a napon mutatták be a magyar rajzfilmtörténet egyik, ha nem a legmeghatározóbb darabját, kis Vuk bájos történetét, ami a mai napig nagyon népszerű. Töltsd ki legújabb retró mesekvízünket és derítsd ki, mennyire emlékszel még erre a megunhatatlan klasszikusra!

Részlet a Vukból a retró mesekvízben.
Retró mesekvíz: emlékszel még Vuk kalandjainak minden részletére? / Fotó: IMDB
  • December 10-én 44 éve mutatták be a Vukot.
  • Dargay Attila meséje a magyar rajzfilmtörténet egyik legfontosabb alkotásává vált.
  • A mesekvíz kitöltésével letesztelheted, mennyire emlékszel még a ravasz kisróka történetére.

Nagy retró mesekvíz: 44 éve mutatták be a Vuk című klasszikussá vált rajzfilmet

1981. december 10-én egy igazán különleges alkotás került a magyar képernyőkre. Egy olyan történet, amelyben egy kis róka szemén keresztül tanulhattunk a természet és az ember kapcsolatáról, a család fontosságáról, a veszteség fájdalmáról és az újrakezdésről is.

Mindezt Fekete István regényének alapjaira építve vitte vászonra Dargay Attila, a Balázs Béla-díjas magyar rajzfilmrendező, akinek olyan alkotásokat köszönhetünk még, mint a Lúdas Matyi, Az erdő kapitánya vagy a Szaffi. Szerethető karakterei és tanulságos történetei a magyar gyerekek életének meghatározó részévé váltak. 

A kíváncsi, ravasz, de imádnivaló kisróka, Vuk tanmeséje is közéjük tartozik. Története talán az egyik legmeghatározóbb meséje lett a magyar rajfilmtörténetnek.

Dargay Attila emlékére és a magyar gyermekek, és persze felnőttek legnagyobb örömére egy Vuk mesejátszóteret is létrehoztak a Gellért-hegyen. Az évforduló alkalmából ide is érdemes lehet ellátogatni, hogy a mostani generáció gyermekei is megismerjék ezt a felejthetetlen és megindító alkotást, amelyet Fekete Istvánnak és Dargay Attilának köszönhetünk!

Vuk játszótér Budapesten a mesekvízben.
Látogassátok meg a Vuk mesejátszóteret Budapesten, a Gellért-hegyen! / Fotó: imdb

Retró mesekvíz: te mi mindenre emlékszel Vuk történetéből?

Ha pedig már az emlékezésnél tartunk, itt az idő, hogy leporold gyermekkori emlékeidet, és te is próbára tedd a memóriádat! Elevenítsd fel velünk kedvenc gyermekkori emlékeidet Vuk történetével és válaszolj az alábbi retró mesekvíz kérdéseire! Sok sikert!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 7
Ki után kapja a nevét Vuk?

Ha a retró mesekvíz mellé még egy kis dallamtapadásra vágysz, hallgasd meg az alábbi videóban a Vuk főcímdalát:

Ezeket a mesekvízeket kitöltötted már?

 

