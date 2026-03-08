Szőke András: Most sem fogok máshogy tenni, ugyanúgy a Fideszre és Orbán Viktorra fogok szavazni

A közelgő április 12-i választás kapcsán Szőke András elmondta: mindig ugyanarra a pártra szavazott, és most sem tervezi ezt másképp. Szerinte a választás lehetősége önmagában érték, de ő következetesen azt az irányt támogatja, amely – saját megítélése szerint – védi azokat az értékeket, amelyeket fontosnak tart.

Szőke András Orbán Viktor és a Fidesz útját járja mióta világ a világ (Fotó: Bors)

Szőke András már tudja, hová teszi az ikszet

Szőke András a közösség és a hagyomány fontosságát is kiemelte, amit szerinte melszélleséggel képvisel a kormány is. Példaként a disznóvágást hozta, amely szerinte a magyar kultúrában mindig több volt, mint egyszerű gazdasági tevékenység. A disznóvágás családi esemény volt, közös munka és közös emlék, amely összekötötte az embereket: „A magyar embernek a disznóvágás nem azért kell, hogy csak táplálékokat rakjon be a raktárba, hanem az egy családi történet is volt” – mondta, utalva arra, hogy a hagyományoknak ma is fontos a szerepük a közösségi életben.

Őrzi a hagyományokat

Szavai arra emlékeztetnek, hogy a gyorsan változó világban is szükség van kapaszkodókra, olyan apró cselekedetekre, amelyek értelmet adnak a mindennapoknak: „Én egy egyszerű ember vagyok, és azt látom, hogy veszélyben van sokmindenféle érték. Azt az oldalt képviselem, ahol úgy érzem, hogy védik az előbb elmondott értékeket"– mesélte.

Szőke András bevallotta, hogy mióta lehet szabadon szavazni, mindig ugyanazt a pártot támogatta, és most sem tervez változtatni:

Most sem fogok máshogy tenni, ugyanúgy a Fideszre és Orbán Viktorra fogok szavazni

– árulta el.

Minden korábbinál fontosabb az összefogás

Gondolatai patrióta hangot ütnek meg: nem kizárásról vagy ellenségkeresésről beszél, hanem arról, hogy a közösség ereje és a közös értékek fontosak. A választás szerinte lehetőség arra, hogy az emberek kifejezzék, milyen jövőt szeretnének, miközben megőrzik egymás iránti tiszteletüket. A politikai viták mellett – mondja – az együttműködés és a közös felelősség lehet az, ami hosszú távon erősebbé teszi a társadalmat.